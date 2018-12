Con todo el espíritu navideño: actor pagó millonarias deudas en regalos a clientes de Walmart

Un actor estadounidense llevó el lema "Navidad es una fecha para dar" a otro nivel, luego de pagar las deudas navideñas de los clientes de dos tiendas de Walmart en Estados Unidos.

La noticia comenzó a viralizarse y los deudores de la cadena de supermercados en Atlanta comenzaron a llamar a dos tiendas para confirmar la noticia.

El actor y comediante Tyler Perry decidió devolverle la mano al destino y pagó todas las deudas "layaway", una modalidad utilizada para comprar regalos en Navidad en la que se paga primero en cuotas y al final se retira el producto, de los clientes de las las tiendas en las calles Cleveland Ave y Concourse Parkway.

“Traté de hacer esto de manera anónima, pero ya nada es secreto en estos días”, indicó Perry en un video que compartió en redes sociales.

De la misma manera informó que “Si tienes un ‘layaway’ en el Waltmart de 844 Cleveland Ave, East Point, GA, o en el Walmart del 7001 Concourse Parkway, Douglasville, GA, y si lo tenías antes de las 9:30 a.m. de esta mañana (jueves 6 de diciembre), pagué por todas las deudas".

"Feliz Navidad. Sólo tienen que ir al Walmart y pagar un centavo y recoger sus regalos. Sé que son tiempos difíciles y hay mucha gente que está pasándola mal y yo me siento muy agradecido de estar en la posición de ayudar. Qué Dios los bendiga”, puntualizó.

I was trying to do this anonymously but oh well!!! pic.twitter.com/T0dhRHyU66

— Tyler Perry (@tylerperry) December 6, 2018