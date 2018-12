Comienzan las críticas por salirse del Pacto Mundial de Migración: Tarud acusa a Piñera de "someterse a la ultra derecha chilena"

El ex diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, reprochó la decisión del Presidente Sebastián Piñera en relación a que nuestro país se reste del Pacto Mundial de Migración.

“El Gobierno se dio una voltereta de última hora con el Pacto Mundial de Migración, a tal punto que el representante de Chile ya está en Marruecos”, planteó el otrora embajador, recalcando que son más de 180 los países que firmarán el pacto y no serán más de 8 los que se restarán.

En la misma línea, Tarud asegura que por discusiones de política interna el Gobierno deja a nuestro país en la línea de Donald Trump. “El Presidente Piñera se dejó presionar por un sector de la ultra derecha chilena, causándole un nuevo daño a nuestra imagen país, ya bastante dañada con casos como el asesinato de Camilo Catrillanca”, afirma.

En tanto, el ex parlamentario enfatiza que este pacto no es vinculante ni modifica tanto la soberanía ni la legislación de quienes lo suscriben. “El fondo del acuerdo es de carácter humanitario y de protección a los derechos humanos. Lamento profundamente que, para ganar un par de puntitos en las encuestas de la extrema derecha, el Presidente dañe la imagen exterior de Chile. Siempre he defendido, y con fuerza, nuestra soberanía, si este pacto la vulnerase no lo apoyaría, pero claramente no es el caso”, finaliza Tarud.