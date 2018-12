Trump se quería aprovechar de los "chalecos amarillos" pero Francia lo llama a no entrometerse

El gobierno francés no quedó indiferente a los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aprovechar las protestas de los "chalecos amarillos" para tirar dardos contra el mandatario Emmanuel Macron y el Acuerdo de París.

"Le digo a Donald Trump, y el presidente de la República (Emmanuel Macron) también le dijo: no participamos en los debates estadounidenses, vivamos nuestra vida de nación", indicó el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, este domingo al programa francés "El Gran Jurado".

Asimismo, añadió que "no nos reservamos consideraciones sobre la política interna de los Estados Unidos y deseamos que sea recíproca".

Durante las protestas de este sábado 8 de diciembre, Trump ocupó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a su homólogo francés.

"El acuerdo de París no está funcionando tan bien para París. Protestas y disturbios por toda Francia. La gente no quiere pagar grandes sumas de dinero, mucho a los países del tercer mundo (que son cuestionablemente corren), para tal vez proteger el medio ambiente. Están cantando '¡Queremos a Trump!' Amor a Francia", escribió.

The Paris Agreement isn’t working out so well for Paris. Protests and riots all over France. People do not want to pay large sums of money, much to third world countries (that are questionably run), in order to maybe protect the environment. Chanting “We Want Trump!” Love France.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2018