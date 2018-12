Bolsonaro siguiendo a la derecha sudamericana: Brasil saldrá del Pacto de Migración de la ONU

Al igual que el presidente Sebastián Piñera, el ultra derechista Jair Bolsonaro tomará la decisión de retirarse del Pacto de Migración de la ONU.

“El Gobierno de Bolsonaro se desasociará del Pacto Global de Migración que está siendo lanzado de Marrakech”, aseguró Ernesto Araujo, su futuro Canciller a través de Twitter.

"La inmigración no debe ser tratada como una cuestión global", afirmó Araujo sobre el Pacto firmado por 160 países.

La razón fundamental sería lo “inadecuado” del Pacto para enfrentar la inmigración, según las. políticas que quiere implementar Bolsonaro.

2/O Governo Bolsonaro se desassociará do Pacto Global de Migração que está sendo lançado em Marraqueche, um instrumento inadequado para lidar com o problema. A imigração não deve ser tratada como questão global, mas sim de acordo com a realidade e a soberania de cada país.

"La inmigración es bienvenida, pero no debe ser indiscriminada. Hay que tener criterios para garantizar la seguridad tanto de los migrantes y ciudadanos en el país de destino”, afirmó, agregando que “La inmigración debe estar al servicio de los intereses nacionales y de la cohesión de cada sociedad”.

3/O Brasil buscará um marco regulatório compatível com a realidade nacional e com o bem-estar de brasileiros e estrangeiros. No caso dos venezuelanos que fogem do regime Maduro, continuaremos a acolhê-los, mas o fundamental é trabalhar pela restauração da democracia na Venezuela.

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) December 10, 2018