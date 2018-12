Diputado Meza acusa que sindicato de TVN le informó sobre “personas que intercambiaban segundos en pantalla por sexo” en el canal

Hoy entre 13:30 y 16:00 el diputado del Partido Radica, Fernando Meza, expuso una terrible posible situación en TVN.

Esto en medio de la polémica por cuestionamiento de viáticos en la que fue apuntado en el programa Informe Especial.

El congresista acusa que alguien del sindicato de TVN le dijo “una cosa terrible. No puedo decir quién, porque no estoy obligado a decir quién, pero alguien de TVN (me dijo) que habían eventuales abusos donde había (intercambio de) sexo por segundos” en pantalla.

“Todas estas cosas -que tengo yo mis dudas- quisiera que la Cámara de Diputados, que es un órgano fiscalizador, se hiciera cargo”, remarcó.

Andrés Celis (RN) le consultó por más antecedentes. “Él dijo que personas del sindicato se le habrían acercado para insinuar” que personas intercambiaban segundos en pantalla por sexo, aunque no nombró programas ni rostros en particular”, detalló a la prensa tras la sesión.

“Espero que haya hablado con la razón y no con el corazón. Y lo digo por el reportaje que apareció en TVN”, añadió. Al mismo tiempo, remarcó que es necesario consultar al sindicato de TVN para corroborar la versión que señaló el parlamentario.

La respuesta de TVN

Ante esta grave acusación, el canal estatal emitió un breve comunicado público, donde conminó al parlamentario a entregar los antecedentes que manejaba.

"Ante las graves acusaciones realizadas por el diputado del Partido Radical Fernando Meza y de las que Televisión Nacional de Chile no tiene antecedente interno alguno, TVN -comprometido con la probidad y la transparencia- espera que el legislador haga llegar a la brevedad todos los datos de que dispone”, dice el texto.

Esto para que ”nos permita realizar las investigaciones pertinentes y aplicar los protocolos internos correspondientes".