A propósito de los gastos de Navidad: recuerdan que los morosos también tienen derechos y llaman a cuidarse del "laberinto de la deuda"

La Navidad ya toca a nuestra puerta y junto con la alegría que genera, también atrae gastos por doquier, siendo la fecha símbolo del endeudamiento. Frente a ello, es que el Sernac junto a la Superintendencia de Insonvencia y Reemprendimiento (Superir)hicieron un llamado a los consumidores a hacer un uso responsable del crédito, a conocer sus derechos aunque tengan deudas morosas, y recordaron la existencia de un procedimiento avalado por el Estado, que permite a las personas renegociar las deudas y poder ponerse al día.

“Cuando las personas están sobreendeudadas, se angustian, se confunden, buscan la salida y sienten que no la encuentran. Pero hay formas de ordenar la deuda con los caminos que provee la Superir, así como los derechos que le asisten a los consumidores frente a las cobranzas extrajudiciales”, explicó Lucas del Villar, director del Sernac.

Por su parte, el mandamás de la Superir, Hugo Sánchez destacó que “nuestras estadísticas dan cuenta de que las personas tienen una buena disposición a hacer frente a sus obligaciones y responder a sus acreedores a través de una renegociación, un procedimiento simple, que no requiere abogado de por medio, que permite ordenar todas las deudas y pagarlas en mejores condiciones”.

De acuerdo al reporte de este último organismo, si entre octubre de 2014 y septiembre de 2015, 735 personas se sometieron a este procedimiento, 1.208 lo han hecho en el último año, lo que significa un incremento de un 64%. “Y lo importante, en más del 92% de los casos se han logrado acuerdos con los acreedores”, subrayó Sánchez.

Resaltó también que “para los acreedores la renegociación es beneficiosa, ya que pueden recuperar sus acreencias, sin necesidad de recurrir al sistema judicial ni a los costos asociados a esto”.

Soy deudor ¿qué derecho me protege?



De acuerdo a la Encuesta Financiera de Hogares (2017), elaborada por el Banco Central, el 66% de los hogares declara tener alguna deuda. El tipo de deuda más común entre las familias chilenas es la deuda de consumo.

Por otro lado, según el Informe de Deuda Morosa del Tercer Trimestre de 2018, elaborado por la Universidad San Sebastián en conjunto con Equifax, el número de deudores atrasados en sus pagos a junio de 2018 supera los 4,5 millones, y el valor de la morosidad promedio alcanza a $1.682.218.

“El crédito es una herramienta útil cuando se hace un buen uso, pero puede ser una carga si no se utiliza responsablemente”, subraya Del Villar. Pese a ello, la autoridad recordó a los consumidores que no por tener deudas impagas tienen menos derechos. Por ejemplo, el Sernac durante el año ha recibido más de 12 mil reclamos relacionados con cobranzas extrajudiciales, principalmente personas que dicen no reconocer la deuda (40%); cobros de deudas de terceros 23%); y acciones que afectan la privacidad del hogar (22%).

Si bien los consumidores deben pagar sus deudas, y las empresas pueden realizar cobranzas extrajudiciales ante los atrasos, deben hacerlo basándose en lo exigido por la Ley del Consumidor (LPC). ¿Cuáes son esos derechos mencionados en a ley?:

Las empresas al realizar acciones de cobranza extrajudicial no pueden informarles a otras personas sobre su deuda, como a los familiares o el jefe. Es decir, está prohibida cualquier conducta que afecte su privacidad o situación laboral.

Los llamados de cobranza sólo se pueden realizar de lunes a sábados entre las 8:00 y las 20:00 horas.

Las empresas no pueden enviarles a los consumidores documentos que aparenten ser escritos judiciales , con el propósito de amedrentarlos.

Los consumidores tienen derecho a pagar su deuda directamente a la empresa a la que le debe.

Los gastos de cobranza deben respetar los topes establecidos en la ley.

Derecho a que le exijan los gastos de cobranza sólo después de 20 días.

Los consumidores tienen derecho a salir de Dicom si pagaron su deuda o la repactaron , y a aceptar expresamente que le repacten su deuda.

¿Hasta el cuello? Considere una renegociación

En caso de caer en sobreendeudamiento, los consumidores tienen la posibilidad de ponerse al día con la renegociación, una de las alternativas que existen en la Superir para apoyar a las personas naturales que están un escenario económico complejo.

Al acceder a este procedimiento, el deudor se compromete ante todos sus acreedores, con la mediación de esta entidad, a regularizar su situación en nuevas y mejores condiciones de pago, recibiendo mayores plazos de cumplimiento, tasas de interés más bajas o incluso perdonazos de cuotas atrasadas, entre otros beneficios.

¿Cómo accedo a renegociar la deuda morosa? Los consumidores deben cumplir los siguientes requisitos: