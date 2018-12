Diputado Urrutia mina la paz en el Congreso: "la comisión de Ética vale callampa"

El diputado Ignacio Urrutia (UDI), señaló que no se burló de la intervención en mapundugún que hizo su par, Emilia Nuyado, durante la interpelación al ministro del Interior, Andrés Chadwick; al tiempo que cuestionó a la Comisión de Ética de la Cámara.

“La Comisión de Ética vale callampa (…) no tengo ningún problema en decirlo”, sentenció Urrutia luego de enterarse que será llevado ante la instancia, por petición de la bancada del Partido Socialista, según Radio Bío Bío.

El parlamentario cuestionó como se implementa actualmente la Comisión de Ética, y asegura que “lo único que han hecho es destruir una comisión que debía estar por sobre el resto de las comisiones (…) una pena”.

“Era una institucionalidad muy respetada, en casos puntuales los diputados pasaban, ahora cada diputado dice algo que no les gusta y uno pasa a la comisión”, señaló.

Defensa de Urrutia

Asimismo, aclaró que no ironizó la intervención de Nuyado e indicó que lo único que dijo fue: "ministro, contéstele en inglés”.

“Yo considero que ella es la que se está burlando de nosotros. Nadie de los que estaba ahí en la Sala de la Cámara de diputados ni el ministro sabe hablar mapundugun. Así que ¿quién se burla de quién? Ese es el fondo”, apuntó en esa misma línea ayer miércoles a Emol.

En tanto, según dijo a la radioemisora este jueves, previo a la interpelación conversó con Nuyado en la Comisión de Agricultura, de la cual ambos son miembros, donde ella le habría asegurado que no iba a hablar en mapudungún durante su intervención. “Ella me dijo que no sabía (hablar esa lengua)”, remarcó.