Bebé de Meghan la sorprende con pataditas durante un acto público y la reacción de ella es impresionante

Meghan Markle está enamorada de su bebé como cualquier madre. Luego de conocerse la noticia de su embarazo en octubre pasado, la duquesa de Sussex llama la atención por partida doble. Aunque sus apariciones públicas se han limitado, cada vez que lo hace acapara las miradas.

Durante su sorpresiva y breve aparición en la entrega de los premios de moda Fashion Awards, en Londres, Meghan sintió las pataditas de su bebé justo cuando estaba en el escenario para entregarle el premio a la diseñadora de la firma Givenchy, Clare Waight-Keller.

She felt that kick. Now everyone can calm down about her holding her bump, stay pressed. pic.twitter.com/6LdcJjvpJU

— .pamela. (@_pammyyy) December 12, 2018