"No siento que fui imprudente al despedirla": contralor Jorge Bermúdez tras reintegración de Dorothy Pérez

En una entrevista con la revista Sábado el contralor, Jorge Bermúdez, se refirió a la situación, puertas adentro, de la institución luego de que la Corte Suprema decidiera restituir a la subcontralora Dorothy Pérez en su cargo.

“Todos los días pienso en renunciar (…) Yo perdí ocho cero en los tribunales y eso para un contralor es muy fuerte, por eso lo pienso todos los días. Y también porque siento que no me merezco todo lo que está pasando, porque lo único que he hecho es hacer mi pega de la manera más leal posible. Lo pienso todos los días, sí, pero después veo el trabajo que hemos realizado y los proyectos que tenemos, y digo que no, que tengo que seguir”, afirmó Bermúdez.

La autoridad indicó que "no siento que fui imprudente al despedirla. A pesar de que la corte dijo lo contrario, estoy convencido de que moral y jurídicamente era lo que correspondía".

Asegura que "a mucha gente le gustaría que yo renunciara y que haya un largo período de subrogancia, mientras se discute una supuesta modificación a la Contraloría, porque eso es una institución totalmente debilitada".

Asimismo, planteó que "lo hice pésimo, porque la Corte me dijo que lo hice mal. Pero conociéndome, creo que es la única manera en la que yo hubiese podido reaccionar". Sin embargo, considera que los señalamientos sobre acoso laboral de su parte son "súper injustos".

Al ser consultado sobre si creería que Dorothy Pérez tomaría la decisión de dimitir a su cargo por el bien de la Contraloría, afirmó que más allá de un desgaste en la relación que venía acumulándose, el episodio en que Pérez fue citada a declarar en el marco de las investigaciones sobre irregularidades administrativas en Carabineros fue el punto que llenó el vaso.

"Yo pensé que ella iba a querer un poquito más a la institución y daría un paso al costado para que Contraloría no se viera más involucrada en esto. Pero no fue así. ¿Qué puedo hacer?",condenó el representante.

Bermúdez también cuestionó a su antecesor, Ramiro Mendoza, por la forma en que manejó las indagatorias sobre el fraude en Carabineros.

"Como institución fracasamos en el caso Carabineros, tuvimos el fraude en las narices y no lo vimos o no lo quisimos ver. Yo aquí estoy como Contralorito o como Condorito: 'Exijo una explicación'. Y nos ha afectado mucho a la institución", puntualizó.