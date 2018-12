10 regalos tecnológicos que puedes comprar por menos de 10.000 pesos

Hacer regalos tecnológicos suele ser caro. Uno piensa en celulares, consolas, videojuegos, tablets y otros. Sin embargo, los accesorios pueden ser una opción práctica y mucho más económica. En la búsqueda de un regalo de navidad económico, o si aún no le compras el regalo a tu amigo secreto, aquí te dejamos una lista con 10 regalos tecnológicos que puedes encontrar por menos de 10.000.

Captura

1.- Ventilador USB

¿Ya no soportas el calor en tu oficina? Es muy probable que algún amigo o familiar tuyo esté atravesando una situación similar con el aumento de las temperaturas y la llegada del verano. Por eso, te recomendamos este ventilador USB que encontramos en Mercadolibre.cl.

El envío demora sólo un día hábil y el dispositivo es bastante económico: 2.990 pesos. ¿Cómo funciona? Simplemente conecta el ventilador a un puerto USB y acomoda su brazo flexible para que el aire llegue a tu rostro. Fácil de usar, novedoso y práctico. Aquí te dejamos el LINK.

2.- Teclado bluetooth para TV

Captura

Si tienes un televisor inteligente, o conectas tu computador al televisor para ver películas, más de alguna vez debes haber pensado "¿Y si compro un teclado?". Los teclados bluetooth facilitan la navegación a la hora de buscar y ver películas. Encontramos una alternativa barata y de tamaño pequeño (para guardarlo en tu velador). ¿Lo genial? Es compatible con computadores, smart tv y consolas, siempre y cuando puedas conectarles accesorios por medio de bluetooth.

¿Su precio? Tan sólo 6.990 pesos. Por algo está en esta guía. Lo encontramos en Linio.cl. ¿Dato extra? El teclado es retroiluminado, por lo que podrás usarlo de noche sin encender La Luz de tu dormitorio.

Captura

3.- Base enfriadora de notebook

Si conoces a alguien que usa mucho su notebook, ya sea jugando o trabajando, una base enfriadora puede ser una buena opción. Así su computador se mantendrá fresco y su vida útil será mayor. En Microplay.cl tienen disponible una a 8.990, la que además tiene una hermosa iluminación en azul.

También puedes encontrar otros modelos en Pc Factory. Ahí hay bases enfriadoras desde los 3.790 pesos. Si quieres una retro iluminada, pensada para notebook gamer (de 17 pulgadas), también hay: a 8.990.

Captura

4.- Bolsa contra el agua y arena para smartphone

Pensando en que pronto miles de chilenos saldrán de vacaciones, hay regalos tecnológicos bastante prácticos para estas fechas. Uno de ellos son las llamadas "Seawags". Éstas son unas prácticas bolsas resistentes al agua y arena que le darán protección a tu smartphone cuando vayas a la playa. ¿Tienes amigos fanáticos del sol? Éste podría ser un práctico regalo de navidad.

Está disponible en la página de accesorios de Entel y su precio es de sólo 6.990. ¿Características? Se trata de una bolsa plástica impermeable y hermética, que protege tu dispositivo contra todo tipo de clima. Su certificación es IPX8, por lo que puede sumergirse hasta 25 metros bajo el agua. Aún estando envuelto, con esta funda tu equipo seguirá teniendo la máxima sensibilidad para las funciones de pantalla, permitiendo incluso sacar fotos abajo del agua. Está disponible en dos colores: naranja y rosa.

Captura

5.- Audífonos con manos libres

Si buscas un regalo para una persona que pasa todo el día hablando por teléfono, un manos libres siempre es una buena opción. Si bien, marcas de audífonos hay muchas, siempre vale la pena contar con un sistema de manos libres de la misma marca del smartphone: te ahorras la probabilidad de presentar problemas de compatibilidad. Por lo general los accesorios "oficiales" suelen ser caros, pero Huawei tiene propuestas a bajo costo.

Un set de auriculares, con comandos de manos libres y originales de la marca, cuesta entre 7.990 y 9.990 pesos dependiendo la versión. Los encontramos en Linio.cl y su envío demora sólo un par de días, por lo que podrían estar antes de navidad. Su packaging es elegante y obvio, con los logos correspondientes de la marca.

Captura

6.- Mousepad gamer

Si quieres hacerle un regalo a un videojugador que opta por jugar en computador, en este rango de precios también tienes algunas opciones.

Por ejemplo, la marca de periféricos Razer, cuenta con un amplio catálogo de mousepad con diseños increíbles, buenos materiales y a bajo precio. En Weplay puedes encontrar mousepad de esta marca desde los 4.990 y hasta los 9.990 en precio promocional. Claramente hay a precios mayores, pero esta guía se centra en este rango de precios.

Como dato extra, en algunas sucursales tienen disponible un mousepad de edición especial de Call of Duty Black Ops III a sólo 9.990.

Captura

7.- Carcasa de diseñador

Si tienes un smartphone de la serie S de Samsung, te tenemos un dato de regalo "top and chic". En la tienda Vivelo.cl tienen en precio promocional varios modelos de carcasas de la diseñadora de modas Kate Spade.

¿Para qué modelos de smartphone? S9 y S9+. Todas están a 9.990 pesos y los diseños están preciosos. Predominan los colores rosa, negro y dorado. Una opción útil para quienes gustan de proteger su smartphone con estilo.

Captura

8.- Accesorios para fans de la manzana

¿Un regalo para un Applelover? La mayoría de las personas suelen creer que los accesorios para iPhone y iPad son caros, pero no siempre es así. De hecho, en época de fiestas hay muy buenas y tentadoras ofertas. Revisando Maconline.com, encontramos muchas opciones por menos de 10.000 pesos.

Por ejemplo, un brazalete deportivo para salir a trotar con tu iPhone SE o iPhone 5, a 2.990 pesos, baterías externas por 4.990 pesos, fundas de cuero para iPhone 6 por 4.990 pesos e incluso una base tipo joystick para jugar con tu iPhone por 9.990 pesos.

Captura

9.- Kit de lentes para transformar tu smartphone en una cámara pro

Si estas pensando en hacerle un regalo a un fanático o fanática de la fotografía, este económico kit servirá para acercar a su smartphone a una cámara de fotos. Se trata de un set de 3 lentes que, por medio de un clip, permite montarlos a la cámara de casi cualquier smartphone. Sólo deberás seleccionar el lente que quieres utilizar, acoplarlo al clip y el clip ubicarlo sobre la cámara del smartphone.

El producto, disponible en la tienda online Cuatro Glaciares, incluye los lentes "ojo de pez", "macro" y "wide", además de un cómodo bolsito. ¿Su precio? Tan sólo 5.990 pesos.

Captura

10.- Mesa "transformer" para el notebook

¿Trabajar en la cama? ¿Quién no lo ha hecho? Ese momento en que llegas agotado a tu casa, pero recuerdas que quedó un documento pendiente de tu trabajo que debes terminar. En vez de ir a un escritorio, trabajas en tu cama con el notebook sobre tus piernas, con el riesgo de que se sobrecaliente. ¿Solución? Una mesa "transformer". Se trata de una pequeña mesa plegable, que al estar guardada queda de un muy reducido tamaño.

Trae incorporado un ventilador para el computador, patas para mantenerla elevada sobre tus piernas y espacios extra para los accesorios que utilizarás al trabajar, o incluso un vaso de agua. ¿Su precio? Apenas 7.990 pesos y la encontramos en una publicación de Electroventas a través de Mercadolibre.cl.

¡No digas que no te avisamos! Aquí te dejamos varias opciones dependiendo del perfil de la persona a la que quieres hacerle ese regalo especial. A veces, simplemente se necesita un poco de tiempo para encontrar el regalo indicado, no es necesario gastar demás. ¿Y si no tienes tiempo para buscar? Siempre puedes leer nuestras notas guía.