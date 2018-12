El 2018 se tiñó de verde con la marea feminista en Argentina

El movimiento feminista en Argentina tuvo un nuevo reimpulso este 2018 con la discusión de aborto libre en el Congreso y la reciente detonación del "Me too" ("Yo también") tras la denuncia de violación de la ex actriz de la teleserie infantil "Patito Feo" Thelma Fardin contra el actor Juan Dathes cuando ella era menor de edad.

En el mundo se vive la denominada cuarta ola feminista, un movimiento transnacional que tiene como lucha central la reivindicación del término de la violencia contra la mujer, episodio que se une a siglos de historia y lucha social por la igualdad de género.

"Las argentinas son finalmente las que arman el movimiento en el 2015 de la mano del 'Ni una Menos'. Eso va a marcar todo lo que está pasando a nivel latinoamericano", explica Ana María Gutierrez, experta en temas de género y académica de la facultad de Gobierno de la Universidad Central.

Getty images

Desde esa época a la fecha la marea feminista transandina ha evolucionado, de acuerdo con Gutierrez, si bien la sociedad argentina está dividida, "el apoyo ha ido en aumento del 2015 hasta ahora". Además, "ya no es sólo una mujer blanca dentro de esta lógica de construcción feminista (…) Sino que son las mujeres diversas migrantes, pobres, con estudios y sin estudios", añade.

Hoy podemos ver "cómo todas las autoridades políticas y la sociedad argentina en general cuestionaba que las mujeres salieran a la calle a decir que el piropo no era piropo, y ahora dicen: 'Bueno si yo decía que esto era piropo, pero hoy día no es piropo, es acoso y logro verlo", comenta Ana María.

Aborto

A inicios de este año, el presidente argentino Mauricio Macri dio el vamos de manera sorpresiva a la discusión del aborto libre en el Congreso, a pesar de no estar de acuerdo con . El debate se instaló y el proyecto de ley recibió un amplio apoyo en las calles que se tiñeron de pañuelos verdes.

"En 2018 hicimos historia. Por primera vez una institución de la democracia trató el Proyecto de Ley que resignificó la demanda de mayor consenso en el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans y feminista", señala Laura Salomé Canteros, periodista feminista argentina e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Getty images

Canteros explica que "lo hicimos no sólo porque la agenda legislativa así lo marcaba, sino porque fueron los más de 30 años de organización transversal y diversa".

"Las mujeres pararon ese día. Oficinistas, encargadas del aseo, estudiantes, estaban todas congregadas acampando y se fundían en abrazos, muchas llevando tiempo sin verse. Fue una instancia de unidad y de pérdida del miedo, y eso rescato, allá ganó el movimiento de los pañuelos verdes porque lograron instalar el tema del aborto y socializarlo. Salieron de la clandestinidad", narra Karen Vergara, chilena, magister en estudios de género y parte de la ONG Amaranta, quien estuvo en Buenos Aires durante la votación del aborto libre.

Lamentablemente el Senado rechazó el proyecto de ley de interrupción libre del embarazo. No obstante, Canteros destaca como victoria "sin dudas haber ganado el debate social alrededor de la demanda de una ley fundamental y que salvará vidas al otro día de su sanción"

"No nos callamos más"

"Los escraches o funas a los violentos (en distintos ámbitos de la vida) iniciaron un proceso de repudio social que será imposible de frenar. De hecho el año termina con la denuncia colectiva de Actrices Argentinas a un actor por violencia sexual", explica la periodista argentina.

AP

La denuncia por violación de Thelma Fardin contra el actor Juan Darthes cuando ella era menor de edad, marcó un nuevo impulso a la lucha y dio valor a muchas mujeres a alzar la voz en contra de sus abusadores: el miércoles pasado se registraron nueve llamadas por abuso (sexual e infantil) cada hora en línea telefónica en la que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, según Clarín.

Al silencio no volvemos nunca más y porque el heteropatriarcado va a caer. Lo vamos a tirar"

"Me atrevería a decir que las mujeres hoy día hablan de lo que les ocurre porque sienten que lo que están diciendo puede ser creído, cosa que no ocurría antes, que era una de las razones por las que callaban. Si bien no estoy diciendo que estamos en el paraíso del apoyo al movimiento feminista, pero si que hoy día hay menos rechazo que el que había antes", explica Ana María Gutierrez.

De la misma manera, Laura Canteros indica que "la sociedad se encuentra en permanente cambio y por eso debemos desde todos los espacios seguir sensibilizando".

Uno de los principales desafíos es "sin dudas avanzar en más feminismo y organización para más personas, porque eso se traducirá en mayor calidad de vida y elecciones para una vida sin violencias, discriminación y desigualdad. Feminismos para vivir. Porque al silencio no volvemos nunca más y porque el heteropatriarcado va a caer. Lo vamos a tirar", sentencia Laura.

Unidas a través de la cordillera

Sin lugar a dudas, el movimiento feminista argentino ha traspasado la frontera hacia nuestro país. "Ha sido parte de este tejido esencial entre hermanas latinoamericanas. Creo que nunca habíamos visto un tipo de unidad más hermosa y emocionante que abogar por lo mismo de uno y otro lado de la cordillera", señala Karen Vergara de la ONG Amaranta.

"El movimiento argentino fue una gran inyección de energía para quienes muchas veces no encontramos salida", añade.

En nuestro país el feminismo "ha crecido de manera importante, se ha tejido una red de mujeres que hace unos años parecía solamente cercana a los movimientos más intelectuales o académicos. Sin embargo, aún tenemos problemas en extender esa red", afirma Vergara.

Además, "en Chile no estamos acostumbrados a protestar, al menos no al nivel que en otros países, la dictadura dejó huellas imborrables e inconscientes en nosotres. Creo que lo primordial es transversalizar el movimiento todo lo que podamos desde nuestras distintas veredas".