Como en campos de concentración nazi: marcan a niños migrantes con números en los brazos en la frontera entre México-EEUU

La cadena MSNBC informó el sábado, en imágenes que desde entonces se han vuelto virales, que los niños que esperan cruzar a los EE UU desde México tienen números escritos en sus brazos, recordando la práctica nazi de tatuar números de prisioneros. Los números están siendo utilizados por funcionarios mexicanos, no por el gobierno de los Estados Unidos.

Los inmigrantes fueron vistos con los números en sus brazos mientras esperaban ser interrogados por Grupos Beta, la rama humanitaria de la agencia federal de inmigración de México, reportó Yahoo News.

Children, with numbers on their arms & their lives on the line wait to cross into the US from Juarez, Mexico. More tonight with @Lawrence on @TheLastWord #MSNBC pic.twitter.com/J4k7NWwNzP

— Cal Perry (@CalNBC) December 15, 2018