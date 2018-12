Cazador furtivo mató a cientos de ciervos y lo condenaron a ver al menos 16 veces “Bambi”

Esta es la historia de un hombre que durante tres años mató a "varios cientos de ciervos". Se trata de David Berry Jr., un cazador furtivo del Condado de Lawrence, al sudoeste de Missouri.

El diario Springfield News-Leader afirma que este sujeto tomaba sus cabezas y dejaba los cuerpos a merced de la naturaleza. En tanto, el Departamento de Conservación lo denominó como uno "de los más grandes casos de cacería ilegal de venados".

Y claro, de todo lo anterior se declaró completamente culpable. Pero no sólo él, también su padre, dos hermanos y otro hombre que los ayudaba.

A los cinco se les revocó temporalmente su permiso para cazar y pescar, también se les obligó a pagar 51 mil dólares en multas y costos legales.

En adición, el juez ordenó una sentencia especial para Berry Jr. por tomar ilegalmente vida silvestre.

La condena

Hay quienes son más afortunados que otros en la vida. Probablemente, si este hombre hubiera cazado con tal brutalidad en Sudáfrica, estaría condenado a más de una década tras las rejas.

Sin embargo, este joven fue sentenciado solamente a un año de prisión, a lo que luego se sumaron 120 días por un delito grave de violación de libertad condicional.

¿Los cargos? matanza ilegal de vida silvestre y posesión ilegal de armas de fuego, respectivamente.

Pero claro, el tribunal no olvidó que este hombre mató a cientos de miles de siervos. Como parte de su sentencia, Berry Jr. fue condenado a "ver la película de Walt Disney, "Bambi", a partir del 23 de diciembre, al menos una vez cada mes a partir de entonces" hasta su libertad, es decir, unas 16 veces como mínimo.

Si verá la 1 o la 2, no lo sabemos. No obstante, esperamos que el clásico infantil estrenado hace 76 años sea de su agrado. Total, quien no lloró con la muerte de la mamá de "Bambi" que tire la primera piedra.

Missouri contra la caza furtiva

Su padre, David Berry, y su hermano, Kyle Berry, fueron detenidos en agosto luego de una investigación de casi nueve meses que también involucró casos en Kansas, Nebraska y Canadá.

El Departamento de Conservación dijo que la investigación dio con más de 230 cargos en 11 condados, en los que estarían involucrados al menos 14 residentes de Missouri.