El bitcoin no es poderoso: Luksic denuncia fake news y dice que jamás recomendaría invertir en criptomonedas

Es uno de los hombres más poderosos del país y sus inversiones están en sectores tan variados como la banca, minería y medios de comunicación, entre otros. Sin embargo, no está en su horizonte innovar en los negocios que escoge para meter su nada despreciable fortuna.

Y es que desmintiendo a través de su Twitter algunas informaciones, Andrónico Luksic descartó que alguna vez haya invertido en bitcoins y que haya dado entrevistas comentando aquello.

"Es totalmente falso!! Fake news!", expresó el empresario en su cuenta de la red social del pajarito azul. Junto con descartar el hecho, el dueño de Canal 13 afirmó tajantemente, incluso, recomendarle a alguien hacer una inversión en este tipo de plataformas. Además afirmó que tampoco daría consejos de cómo ni en qué invertir.

Esto es totalmente falso !!!!! No he dado esa entrevista, no he ido jamás a Bienvenidos , no he invertido jamás en bitcoins y jamás recomendaría una inversión como esa, mucho menos en una plataforma así . Por favor no se dejen engañar! Es totalmente falso !! Fake news! pic.twitter.com/wiFNOIO43A

— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) December 19, 2018