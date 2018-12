A siete días de ordenar "no seguir el camino de la mentira": Hermes Soto asegura que "video nos toma por sorpresa"

Exactamente siete días pasaron desde que el general director de Carabineros, Hermes Soto, envió un mensaje a los uniformados pidiendo "no seguir el camino equivocado de la mentira". Y pese a que la idea era tranquilizar las aguas en sus filas, este miércoles se dio a conocer un video que estaba en posesión de uno de los ex uniformados formalizados por el caso Catrillanca, que demuestra que -al menos- no se habló con la verdad en esa investigación.

Al respecto, el general Soto dejó entrever que no conocía de la existencia de este archivo. "Nos toma por sorpresa porque es un video que nadie conocía que existía, pero es parte del proceso que la Fiscalía deberá dilucidar con respecto a su investigación", sostuvo cuando fue consultado por este nueva imagen.

Polémico video

La existencia del archivo fue negada por la policía y recién a más de un mes de la muerte de Catrillanca, apareció el archivo gracias a diligencias ordenadas a la PDI de parte del Ministerio Público.

El video fue grabado por el ex cabo Patricio Sepúlveda, uno de los que está formalizado por obstrucción a la Justicia.

"La Fiscalía está desarrollando un proceso con bastante claridad y transparencia y nosotros hemos cooperado con todo lo que es posible de parte nuestra para que este proceso se defina de la mejor manera posible", agregó Soto.

Por último agregó que los miembros de los uniformados "hemos sido reiterativos, hemos entregado todos los antecedentes que se requieren a la Fiscalía y hemos cooperado en todo momento con todo lo que poseíamos para entregar la información respectiva a los tribunales".