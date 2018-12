Brutalidad y descontrol en caso Catrillanca: los protocolos que se rompieron durante fatal operativo

La hora exacta en que Camilo Catrillanca recibió un impacto de bala que posteriormente derivó en su muerte aún no está clara. Según los videos revelados este miércoles el hecho ocurrió a las 16:55 del 14 de noviembre, mientras que la carpeta que la Fiscalía tiene en sus manos dice que eran las 16:59. Lo que sí es un hecho fáctico es que en ningún caso hubo enfrentamiento a tiros: no al menos en ese lapso de tiempo o en los 44 minutos del operativo que sí quedaron grabados.

Pese a que Carabineros afirmó que no existían registros audiovisuales del hecho, pues el ex sargento Carlos Alarcón aseguró haber destruído la única tarjeta de memoria que tenía imágenes del operativo, resultó que eso no era cierto: había cuatro videos, uno grabado por el ex suboficial Patricio Sepúlveda, otro por Christian Fernández y los restantes dos por cámaras de los vehículos policiales.

Condena del Gobierno

Así las cosas, con estos nuevos archivos, hasta el Gobierno salió a criticar la brutalidad con la que actuaron los uniformados. "El Gobierno condena categóricamente no sólo los hechos, sino que también las conductas abusivas e ilícitas que se han producido en la lamentable muerte de Camilo Catrillanca", indicó el ministro el Interior, Andrés Chadwick sobre estos nuevos videos.

Pero no fue la única voz crítica. Desde el Ministerio Público, el fiscal Roberto Garrido, encargado de llevar adelante la causa del comunero, también se refirió a esta materia.

"Viene a ratificar la tesis que no hubo un enfrentamiento previo, que el tractor no se cruzó en la línea de fuego, como se sostuvo inicialmente por parte de los imputados", sostuvo Garrido.

Asimismo, hizo referencia al desorden en la institución, pues apuntó a que existió voluntad, entre los uniformados involucrados en el caso, a obstruir a la Justicia.

"Demuestra también que hubo una estrategia planificada para el ocultamiento de los hechos y obstruir la investigación", recalcó el fiscal.

Crudeza del video

Pero, ¿qué tan grave son los archivos? "Aquí hay una cadena de gruesos errores a través de las personas que adoptaron el procedimiento", indica a Publimetro Neftalí Carabantes, secretario general de la U. Central y ex subsecretario de Carabineros.

Ello pues en uno de los videos, después del disparo, se ve el momento exacto en que los carabineros llegan hasta el lugar donde está Catrillanca sangrando en el tractor.

"Está vivo, está vivo", grita uno de los carabineros, mientras otros uniformados confirman que "está respirando". Tras eso, comienzan a vendarle la cabeza y el mayor Fernández pide bajarlo al suelo con el objetivo de meterlo a un vehículo Dodge.

"Tú mantén la presión", ordena el mayor y luego agrega que "hay que sacarlo". Tras eso, se ve cómo se les cae antes de llevarlo al vehículo.

Protocolos rotos

Para el profesor y ex uniformado de la U. Central, el principal protocolo roto es el excesivo uso de fuerza en el operativo.

"Lo que no se puede hacer por los carabineros es no hacer un uso irracional de la fuerza y aquí, con esto, ya estaría prácticamente comprobado que no hubo enfrentamiento, no hubo persecución, no hubo nada", precisó.

Pero no es lo único. "Hay una tarjeta de memoria que se nos dice que se hizo desaparecer, no sabemos si es cierto. Ahora aparecen nuevos videos, creo que la falta es en transparencia", agrega el académico.