José Antonio Kast: “El gobierno se ha movido hacia la centroizquierda”

El líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, criticó a La Moneda por estar alejada de la realidad y de irse acercando a posiciones de centroizquierda al tomar banderas que pertenecían a los ex candidatos presidenciales Alejandro Guiller y Beatriz Sánchez.

José Antonio Kast, responsabilizó a los “asesores” de Sebastián Piñera, de mostrarle un “Chile virtual” alejado de la realidad. En entrevista con La Tercera subrayó sus críticas al manejo del gobierno en el caso Catrillanca, cuestionando la decisión de destituir al general director de Carabineros, Hermes Soto, y demandando que en La Moneda asuman las responsabilidades políticas derivadas de la crisis.

"Si la gente hubiera querido ideología de género, habría votado por Guillier y si hubiese querido alza de impuesto, habría votado por Sánchez. Nosotros ganamos, y con una diferencia importante, porque levantamos ciertas banderas que reflejan lo que nosotros queremos: un Chile que respeta la autoridad, que promueve el emprendimiento, que respeta la institucionalidad. Y hoy día el gobierno se ha movido hacia la centroizquierda y yo me he mantenido en el mismo lugar en el que estaba", subrayó.

Para Kast los asesores de Piñera lo mantienen alejado de la realidad, algo muy diferente a lo que él ve día a día en sus recorridos por Chile. "Ellos (asesores) le muestran al gobierno una realidad que no es la que se vive en la calle y que a mí me toca conocer en las giras que estoy haciendo. Yo no me he movido ni un centímetro de lo que planteé en la campaña, al gobierno lo he apoyado en todas las iniciativas que dicen relación con lo que se planteó en la campaña. Sí salgo a marcar la diferencia cuando se saca adelante una ley de identidad de género, que va en la línea de la ideología de género; salgo a marcar diferencias cuando se dice que no se van a bajar los impuestos".

El exdiputado cree que la derecha light se tomó La Moneda y que actúa sin convicciones. "Es una derecha que actúa sin convicciones, en temas que para mí son relevante.Es una derecha de élite política que mira el país en torno a las redes sociales, a las encuestas, y que no está preocupado de los problemas reales", señaló.

"Lo que uno tiene que preguntarse y preguntarle al gobierno es ¿por qué Carabineros ingresó a Temucuicui ese día? ¿Por qué se desencadena esta tragedia?. Porque hubo asaltos terroristas a tres profesoras que dedican su vida a la docencia rural. Ahí parte. Y lo que se desencadena después es una consecuencia de algo que vive la gente en Ercilla, en Pidima, todos los días. Eso es terrorismo y el Gobierno tiene que tener un actitud distinta frente al terrorismo" , expresó.

Pide que el gobierno demuestre una actitud distinta frente al terrorismo que según él se vive en la zona de La Araucanía. "El Gobierno lo que debiera haber hecho es haber decretado en casos como este el Estado de Emergencia, porque la crisis no se soluciona sacando a dos generales, a cinco oficiales, a diez carabineros. Aquí habían algunas personas que ocultaron información y tiene que ser sometidas a proceso, sí. Pero de ahí a decir que la institución está en crisis por lo que ocurrió ahí… no hay una crisis por los videos".

"El problema es que si el gobierno todos los días habla en contra de Carabineros, qué espacio le deja al director general. Cuando sale el ministro, sale el presidente diciendo que él no va a permitir que Carabineros mienta, eso es un error, porque no es que la institución mienta, son algunos funcionaros que mintieron, yo no puedo decir como presidente de la República ‘Carabineros miente’, son personas que mintieron. El ministro del Interior no puede salir todos los días a decir ‘me voy a querellar’ y ‘aquí los responsables son los carabineros’. ¿Y dónde está la responsabilidad del ministro del Interior para el control del terrorismo en la zona?. La primera decisión que toma el gobierno es sacar al intendente y yo también defendí al intendente", sostuvo.

"Yo espero que así como está diciendo que tiene que haber responsabilidad del mando en Carabineros, el Presidente también nos diga quién es el responsable político de esto. Porque, curiosamente, en todas las decisiones del gobierno, lo que se hace es apuntar a las Fuerzas Armadas y de Orden. Tenemos al ministro Espina que por Twitter le exige al comandante en Jefe del Ejército una información de lo que ocurre en la Escuela Militar y después de eso destituyen al director de la Escuela Militar. Para mí, eso es inaceptable. Después tenemos al Presidente de la República que critica a la Fach por pasar los aviones en la despedida del comandante en Jefe; si los aviones tienen que volar igual, tienen que cumplir horas de vuelo, ¿qué le importa que los aviones vuelen el día de la despedida o para el 18 de septiembre si tiene que volar igual? ¿Cuál es el sentido de estar permanentemente criticando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y de Orden?", afirmó.

Por último, Kast cree que el Gobierno no enfrentó la situación como tenía que enfrentarla y "está tratando de cortar solo por Carabineros. Si ya entró en el juego, bueno, va a tener que aceptar que la izquierda le siga cuestionando ahora a su ministro del Interior, porque esto va a parar ahí, la izquierda no va a parar. La izquierda no tiene límite en la politización de los temas".