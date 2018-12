General Mario Rozas y homicidio de Camilo Catrillanca: "No tengo ningún inconveniente en pedir perdón"

El nuevo director general de Carabineros, Mario Rozas, aseguró que no tenía "ningún inconveniente en pedir perdón", tras ser consultado por el actuar de la institución tras el homicidio de Camilo Catrillanca.

En conversación con Radio ADN, el sucesor de Hermes Soto afirmó que si la mencionada acción "conlleva a mejorar alguna situación, por cierto que yo no tengo ningún inconveniente en ofrecer las excusas o pedir perdón".

"Si alguna vez hemos cometido algún exceso, se han reconocido esos excesos, se ha investigado y se han tomado las medidas más drásticas cada vez que no se han cumplido los protocolos de actuación", recalcó.

El futuro de la institución

Rozas no descartó además la salida de nuevos generales de la institución uniformada luego que el Presidente Sebastián Piñera pidiera la salida de diez de ellos. "La idea, es ahora estructurar el mando que me acompañe en esta gestión, no se descarta nuevas salidas, pero hay que trabajar en esa materia", señaló.

De igual manera, sostuvo que "la idea es estructurar ahora el mando que me acompañe en esta gestión y espero a la brevedad posible presentar la propuesta al Gobierno para seguir avanzando en las tareas que tenemos pendientes".

Publimetro Chile "Estamos con todo el ‘power’ para hacer las cosas bien": el mensaje del general Mario Rozas en su primer día a cargo de Carabineros "Tenemos que escuchar lo que la gente desea", aseguró el sucesor de Hermes Soto.

A sólo horas de asumir el cargo, Rozas reiteró que espera "estar a la altura de las circunstancias. La idea del general director es trabajar, trabajar y trabajar. La idea es continuar en esta senda de modernización, que mi general Soto me dejó pendiente la que yo voy a continuar".

El general director también se refirió al video que data de 1998 donde reveló su sueño de liderar la institución. "Es un sueño lícito, cada carabinero aspira a llegar a lo máximo de su escalafón. Por cierto, cada carabinero aspira a llegar a lo máximo a la altura de las circunstancias", indicó.

Publimetro Chile "Yo amo esta institución y si tu me cortas las venas, sale sangre verde": la inédita entrevista hace 20 años del nuevo general de Carabineros Mario Rozas El sucesor de Hermes Soto manifestaba en 1998 su sueño de liderar la institución.

Señaló que debe apurar la marcha de todas las medidas de modernización para que se ejecuten de la mejor forma posible. Para eso ha consultado algunas cosas al ex general Soto. "He estado en contacto con él, le he consultado algunas cosas de su experiencia, de sus años de servicio. Lo vi tranquilo, como es él y el carabinero en general".