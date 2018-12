No fue por terremoto: así se produjo el tsunami que devastó Indonesia

Las olas del tsunami que arrastró a gente aterrorizada hacia el mar el sábado por la noche en el Estrecho de la Sonda, Indonesia, no se produjo por un terremoto como estamos acostumbrados en Chile, sino que fue otro el motivo.

Se produjeron tras una erupción y posible deslave en Anak Krakatau, una de las islas volcánicas de fama más siniestra en el mundo.

El sábado en la noche, no hubo temblor alguno que alertara a la gente que llegaría un tsunami, el cual arrancó inmuebles de sus cimientos en segundos y arrastró hacia el mar a aterrorizados espectadores que estaban en un concierto en la playa.

Al menos 373 personas murieron, 1.459 resultaron heridas y 128 están desaparecidas en la costa oeste de la isla de Java y la costa sur de la isla de Sumatra. La cifra de muertos podría aumentar cuando las autoridades reciban la información de todas las zonas afectadas.

El desastre pudo haber sido causado por deslaves submarinos de la erupción del Anak Krakatau, isla volcánica que se formó debido al volcán Krakatau, dijeron científicos de la Agencia de Meteorología y Geofísica de Indonesia.

How can a land-based #volcano cause a #tsunami?

Unfortunate events at Jakarta, Indonesia were likely caused by #earthquake from volcanic activity of #Krakatau , releasing loosely created side of volcano—#landslidehttps://t.co/F5BmqjudyQ @GeoscienceAus #EarthScience #geology pic.twitter.com/YnkfUPkqQE

— NESTA-US🌎 (@NESTA_US) December 23, 2018