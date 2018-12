Peor que el Grinch: Donald Trump echa a perder la Navidad de un niño de 7 años

Donald Trump, provocó polémica durante esta Navidad. El presidente de los Estados Unidos realizó la tradicional llamada con niños de la Casa Blanca, costumbre que data de 1955.

Sin embargo, el encuentro telefónico no fue lo que los medios de comunicación presentes esperaban.

Básicamente, Trump le dijo a un niño de 7 años: "Pásatela muy bien. ¿Todavía crees en Santa Claus? Porque a los 7 años eso ya es marginal".

Donald Trump, answering phone call from 7-year-old on Christmas Eve: "Are you still a believer in Santa? Because at seven it's marginal, right?" pic.twitter.com/VHexvFSbQ1

— The Daily Beast (@thedailybeast) December 25, 2018