Tras negativa de renuncia de Hermes Soto: Piñera anuncia reforma para remover a generales

La negativa a renunciar de parte del general Hermes Soto a la dirección de Carabineros motivó al Presidente Sebastián Piñera a presentar un proyecto para evitar que ese cargo sea inamovible, como lo es en la actualidad.

Así al menos lo indicó el Mandatario en entrevista con Bienvenidos de Canal 13. "Vamos a enviar una reforma constitucional para terminar con ese mecanismo, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros tienen que estar subordinados al poder civil y cuando el Presidente les pide la renuncia, tienen que renunciar en el acto", precisó el Mandatario.

Impresión errónea

Profundizando sobre esta materia, Piñera también reveló que tuvo la impresión que Soto iba a renunciar cuando le solicitaron que lo hiciera.

"Él había dado muestras de que sí estaba dispuesto a renunciar, en algún momento cambió, y en todo caso estaba en su derecho, es un derecho constitucional", indicó.

Tras eso, tuvo que utilizar el artículo 104 de la Constitución para removerlo del cargo, lo que implicó informar a la Cámara, al Senado y también a la Contraloría General de la República, en un trámite inédito en el país.

Razones para la remoción

Sobre las razones que motivaron el llamado a renuncia, el Jefe de Estado aseguró que "llegué a la conclusión que (Hermes Soto) no era la persona para liderar un cambio tan grande en Carabineros, y él entendió".

"Le dije que 'le quiero pedir la renuncia', y él me dijo 'no quiero renunciar voluntariamente porque sería reconocer una falta', entonces le dije, 'general ¿está bien seguro de lo que me está diciendo? Porque me va a hacer poner en marcha un mecanismo que nunca se ha utilizado. 'Sí, me dijo'. En ese mismo instante se puso en marcha el mecanismo que es informar al Congreso y mandar un decreto a la Contraloría", indicó Piñera