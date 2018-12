Presidente Piñera envió dos cartas a la familia Catrillanca pero nunca llegaron

Seis días después del asesinato de Camilo Catrillanca, ocurrido el 14 de noviembre en Ercilla, el Presidente Sebastián Piñera envió dos cartas de condolencias a su familia, pero ninguna de éstas llegó a destino.

Según informa este domingo el diario “El Mercurio”, las misivas están fechadas el 20 de noviembre y dirigidas al padre y al abuelo de Camilo Catrillanca.

"Me dirijo a us-ted para expresarle mi más sincero pésame y solidaridad por la muerte de su hijo Camilo. Lamento profundamente los difíciles momentos por los que atraviesa su familia y, junto a mi mujer Cecilia y todo nuestro Gobierno, le enviamos nuestras más sentidas condolencias en este período de dolor", dice la carta de Piñera a Marcelo Catrillanca.

Más adelante, le da garantías, "como Presidente de Chile", que su Gobierno "seguirá buscando incansablemente la verdad sobre los lamentables hechos que significaron la pérdida de la vida de su hijo, hasta el total esclarecimiento y hasta que se haga justicia".

Otro texto fue remitido el mismo día al lonko Juan Catrillanca. Sin embargo, ninguna de las dos fue recibida por los deudos, algo que fue señalado durante esta semana por el propio papá de Camilo.

"Como lo ha manifestado don Marcelo Catrillanca, ellos nunca recepcionaron las cartas", confirmó la ministra vocera Cecilia Pérez.

"Lo anterior ocurrió dado que las personas que podían habérselas entregado y se les encomendó hacerlo, no quisieron o no pudieron hacerlo, y una vez recuperadas por el Gobierno se entendió que era mejor no insistir en la entrega", dijo Pérez.

La titular de la Segegob acotó que, más importante que las cartas en sí, era el mensaje que se intentó transmitir respecto a que la administración Piñera da "todas las garantías para la investigación, tomando medidas administrativas y políticas que corresponden hoy para restablecer el diálogo en la zona".