Los chinos lo hicieron de nuevo: las imágenes de como movieron un hotel de 5.000 toneladas y quedó intacto

Como si se tratara de una clásica minga de Chiloé, pero con una edificación mucho mayor y más pesada. En China trasladaron un hotel histórico de cinco mil toneladas y quedó intacto.

El Hotel Xianjiang, inaugurado en 1954 en la ciudad de Changsha, fue desplazado 35,5 metros al norte de su ubicación original "para proteger mejor la estructura", según la agencia de noticias Xinhua.

#ICYMI 64-year-old hotel moved by 35.5 meters after 40-hour operation in Changsha, central China's Hunan Province pic.twitter.com/lqpukTDrDd

— CGTN (@CGTNOfficial) December 30, 2018