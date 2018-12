La investigación se vuelve a cerrar sin culpables: Dictan la suspensión temporal del Caso Matute Johns

Al caso de nunca acabar se le cerró una vez más el telón. La ministra Carola Rivas, que lleva la causa de la muerte de Matute Johns, dictó el sobreseimiento temporal del caso la mañana de este lunes.

Según informa Radio Bío Bío, la decisión de la magistrada se dio tras recibir el expediente de la Corte de Apelaciones de Concepción, documento que se recibió el 12 de diciembre pasado y que rechazaba diligencias nuevas para sumar otras indagatorias al caso.

Por ende, el caso se vuelve a cerrar sin responsables por la muerte y desaparición del joven estudiante en 1999. Recordar que el caso se cerró en 2010, luego de que las indagatorias no dieran luces de los autores de la riña o posible asesinato, tesis que se manejaban hasta entonces. Sin embargo, en 2014 el caso se reabrió, luego de que un informe del Servicio Médico Legal confirmó que Matute Johns fue drogado con pentobarbital.

Por desgracia, en estos años no se pudo conseguir más pistas además de la presencia de esa droga, que comúnmente se usa para asaltos o delitos sexuales. Eso sí, el sobreseimiento no es definitivo, por lo que el caso podría, eventualmente, continuar. No obstante, la única forma de reabrir una de las investigaciones más emblemáticas del último tiempo en Chile dependerá de que surjan nuevos antecedentes.