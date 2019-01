Polémica en Argentina por justificaciones de la violación grupal de niña de 14 años

Cinco hombres de entre 21 y 23 años han sido detenidos por la violación grupal a una joven de 14 años durante la Nochevieja en Miramar, una población costera de la provincia de Buenos Aires.

La familia de la denunciante había alquilado un bungalow para pasar las fiestas navideñas en el camping. En la madrugada del 1 de enero, los padres se preocuparon por la ausencia de su hija y salieron a buscarla. La madre la encontró en una tienda de campaña con los cinco acusados, de entre 21 y 23 años, cuando contó que la habían violado.El padre llamó a la policía y la familia interpuso una denuncia inmediata.

La causa fue caratulada como "abuso sexual con acceso carnal" y recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada a cargo de la fiscal, Florencia Salas,quien, tras la denuncia por agresión sexual, ordenó preservar la escena, requisar aquellos elementos necesarios para el peritaje y trasladar a los detenidos para los reconocimientos médicos. Sin embargo, el jefe de policía de Miramar, Andrés Caballero, no preservó la escena ni trasladó a los acusados al momento por lo que fue apartado del caso.

La cultura de la violación crea escuela

Más allá del horror del caso, trascendió la cobertura de los medios en los que se termina culpabilizando a la víctima, cayendo en una revictimización. Una nota del diario Clarín, firmada por el periodista Guillermo Villarreal, sobre la denuncia de violación de una menor en un camping de Miramar generó fuerte rechazo en Twitter. Tantas fueron las críticas que el diario cambió la frase de la polémica y difundió una "aclaración" en las redes sociales.

“Botellas de fernet y de otras bebidas alcohólicas por todos lados. Una carpa del horror. Descontrol. Una chica de 14 años que no debió estar allí, sino con sus padres y su hermano festejando el año nuevo”, comenzaba la nota publicada ayer en el diario Clarín. “Todo terminó mal, con cinco hombres acusados por violación de una menor, detenidos por la Policía”. Según la nota, la víctima y su familia son responsables de lo que le pasó a la adolescente: porque no la cuidaron, porque estaba donde no debía estar. La “tragedia”: la detención de cinco hombres, sostiene el portal Cosecha Roja.

#Miramar Los violadores también existen porque estos medios y esta sociedad de mierda le dan el marco teórico. Mirá lo imperativo de Clarín con la víctima y lo "cauto" con los violadores. pic.twitter.com/exEv7XIcX6 — Claudio Alonso (@alonsoclaudio22) January 2, 2019

por más que tome alcohol, por más que este en vestido o pollera, por más que tenga 14, 16, o 20, es una violación, sos un violador, que tan perverso tenes que ser. y gente de mierda que se come el verso que le mete clarin, o tn #Miramar — ro💚 (@rocitorresnahir) January 2, 2019

No aclares que oscurece

Ante la enorme repercusión, Clarín eliminó dicha frase y luego salió a brindar una "aclaración" en las redes sociales.

⭕️ Aclaración por una nota sobre la violación en un camping de Miramar. pic.twitter.com/21SlHrGkUM — Clarín (@clarincom) January 2, 2019

La culpa es de los lectores que interpretaron bien lo que, según Clarín, deberían haber aceptado como normal.#Miramar pic.twitter.com/rPQ7zhNkOn — Sonia Souto (@soutosonia) January 2, 2019

Por otro lado, el canal TN, fue tambien muy criticado por decir que los violadores : "Son chicos de clase media, tienen educación, es atípico"

En TN dicen: "Son chicos de clase media, tienen educación, es atípico", "¿Estos jóvenes dan con el perfil de violadores?". Los medios de comunicación lo hicieron otra vez: volvieron a culpar a la víctima. #Miramar pic.twitter.com/3Vz6dr94y3 — Revista Cítrica (@revistacitrica) January 2, 2019

