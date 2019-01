Alexis Sánchez busca su revancha en un 2019 que ya empezó con nuevos aires en el United

Alexis Sánchez comenzó este 2019 con una cara completamente distinta a la que tuvo todo el 2018. Al igual que el Manchester United, Maravilla parece vivir nuevos aires en un año que los Diablos Rojos recibieron con la salida de José Mourinho y bajo el mandato del interino Ole Gunnar Solskjaer, quien, desde que debutó el 22 de diciembre, ya suma cuatro triunfos consecutivos en los cuatro partidos que ha dirigido.

Si para los mancunianos el fin de 2018 y el inicio de 2019 ha significado subir su juego a niveles insospechados, logrando convertir 14 goles bajo el mandato del noruego, para el tocopillano supuso dejar atrás la lesión en el isquiotibial derecho y volver a sumar minutos. En la victoria del Manchester United frente al Newcastle por 2-0, duelo válido por la Premier League y disputado el pasado miércoles 2 de enero, Alexis entró a los 63' por Juan Mata y tuvo una activa participación, asistiendo a Marcus Rashford con un gran pase para que su compañero anote el segundo tanto.

Sin lugar a dudas que esta vuelta a las canchas fue un respiro para Alexis luego de un negro 2018, cuando llegó como fichaje estrella a Manchester United y nunca rindió bajo el mandato del portugués Jose Mourinho. Los nuevos aires que se respiran en Manchester parecen haberle hecho igual de bien que al resto de sus compañeros.

2018, un año para el olvido para el Tocopillano

El delantero nacional tiene claro que el año 2018 no fue una buena temporada para él e, incluso, llega a ser unas de las peores de su carrera. Pese a que todo empezó de maravillas para Maravilla y fue contratado como la gran figura del Manchester United, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado de la Premier League y ganándose la histórica camiseta número 7, la misma que portaron jugadores como Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, la situación empeoró con el pasar de la temporada y no pudo encontrar su mejor versión. El punto culmine vino por culpa de una lesión que lo dejó fuera hasta el 2019.

Al principio sólo conocía elogios y aplausos, pero con el pasar de los partidos esas loas se empezaron a convertir en diversas críticas de los medios ingleses y tenían fundamentos para hacerlo. Bajo el mandato de José Mourinho, el chileno nunca encontró su lugar en la cancha y el sistema de juego que tenía el entrenador portugués, donde el ataque era lo que menos buscaba y se dedicaba a jugar al contragolpe, lo afectó en demasía. Sin muchas opciones de generar ataques, se veía obligado a retroceder para recuperar el balón.

Esto motivó que la estadística de Alexis desde su llegada a principios de 2018 variara considerablemente en el rendimiento con el que vino desde el Arsenal. Si en los Gunners brilló a punta de goles, en los Diablos Rojos sólo convirtió 2 tantos en los seis meses que estuvo en la temporada 2017/18.

Para la nueva temporada 2018-2019, la cosa empeoró aún más y anotó sólo en una oportunidad en la Premier League bajo el mando de Mourinho, quien, con el pasar de los meses, perdió la confianza que alguna vez le tuvo al tocopillano y en variadas oportunidades lo relegó al banco, incluso dejándolo en muchas ocasiones fuera de la nómina. Las estadísticas indican que durante este curso sólo sumó 5 titularidades y en otros 5 encuentros ingresó desde la suplencia.

Es más, su último partido como titular por Premier League fue el 03 de noviembre del 2018, en la victoria del Manchester United como forastero frente al Bournemouth por 2-1. Sin embargo, su última aparición desde el inicio del encuentro se remonta al 7 de noviembre, cuando su equipo visitó a Juventus por Champions League y venció por 2 a 1.

2019, un nuevo aire para Alexis

Con la llegada del técnico noruego, Ole Gunnar Solskjaer, el tocopillano busca reencontrarse nuevamente con su mejor versión, tal como la que exhibió en los Gunners. El comienzo de este año es un reflejo de ello, ya que, pese a que sólo van cuatro días de enero, el chileno volvió a sumar minutos en la victoria del Manchester United frente al Newcastle United por 2-0 y sonrió con una notable asistencia a Marcus Rashford.

Ver a la mejor versión de Alexis es lo que han estado esperando todos los hinchas del Manchester United y así lo expresó un histórico del club, Gary Neville. El ex defensor de los Diablos Rojos, en conversación con Sky Sports, destacó la actuación del chileno después de estar ausente cinco semanas por lesión: "Sánchez ha sido un jugador de clase mundial por los últimos seis o siete años y no me compro que se haya vuelto un jugador malo en seis meses, alguien que básicamente no puede jugar más fútbol tres veces por semana o que perdió las piernas. Todavía debe ser capaz de destrozar equipos".

Ahora, a sólo tres días de volver a las canchas tras su lesión, se abre una nueva oportunidad de brillar para el chileno, luego que el técnico noruego confirmara su titularidad para el duelo que sostendrá el Manchester United en Old Trafford frente al Reading, este sábado por la tercera ronda de la FA Cup. Ahí, Alexis podrá sumar minutos vitales para ganarse la confianza del nuevo entrenador y de esta manera volver a retomar esa versión futbolística que lo llevó a ser el jugador mejor pagado de la Premier League.