Tiroteo en bowling de Los Ángeles dejó al menos tres muertos y varios heridos

Un tiroteo se registró esta madrugada en un centro de bowling (bolos) en la localidad de Torrance, Los Ángeles, Estados Unidos.

Tal como informó la policía, tres hombres murieron en el lugar y otros cuatro resultaron heridos. Dos de ellos fueron llevados a un hospital local y los otros dos fueron a sus propios médicos.

"Informes de disparos con múltiples víctimas" en el establecimiento Gable House Bowl, aseguró el Departamento de Policía de Torrence en Twitter, antes de explicar que agentes del cuerpo se encuentran en el lugar de los hechos.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) January 5, 2019