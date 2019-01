"Estoy segura que me van a matar": ¿quién es la joven saudí que escapó de su familia tras recibir amenazas de muerte por abandonar el islam?

"Me han amenazado con matarme antes y no tienen miedo de amenazarme en público (…)Me consideran su propiedad o su esclava", escribió en Twitter la joven saudí, que desde el sábado ha relatado su odisea en Bangkok casi en directo en su cuenta de Twitter.

Según la ONG Human Rights Watch (HRW), Al-Qunun, de 18 años, se enfrentó con su familia después de renunciar al islam y un matrimonio concertado provocó que se decidiera a huir cuando se encontraba junto con sus familiares en Kuwait.

I’m being threatening by my cousin that I will be slaughter. pic.twitter.com/w6iG5XmPst

— Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) January 7, 2019