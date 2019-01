Peajes: el primer dolor de bolsillo en estas vacaciones de verano

Recorrer nuestro país durante las vacaciones parece ser un lujo. Y es que los veraneantes no solo deben preocuparse de la bencina, sino también de los peajes. Es por esta razón que aquellos que decidan salir de la capital para poder disfrutar del verano tendrán que tener en cuenta este gasto. Que no es menor.

Agencia Uno

El inicio de año es probablemente una de las fechas más esperadas del año. Miles de santiaguinos esperan expectantes salir de vacaciones. Sin embargo, el inicio de cada año trae anuncios no muy agradables para el bolsillo.

Los peajes de las principales destinos que los santiaguinos eligen para salir de vacaciones ya han evidenciado alzas. En el norte del país las regiones de Antofagasta, Atacama y Valparaíso aumentaron hasta 200 pesos las tarifas.

Si bien hay zonas en la que no aún no ha habido variación alguna. Juan Andrés Fontaine, ministro de Obras Públicas, anunció que no existirá disminución en los precios de los peajes. Lo mismo sucederá en la región del Bío Bío, donde está ubicado el Agua Amarilla, segundo más costoso de Chile que alcanzará los 4.180 pesos durante el primer trimestre.

Peajes en la región Metropolitana