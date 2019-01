Así fue el día de "interferencias" que complicó a Chadwick

1- Pidieron su renuncia con cartas

Con un par de cartas. A través de ese formato los diputados de oposición pidieron la renuncia del ministro Andrés Chadwick, a causa de los últimos antecedentes conocidos en el caso de Catrillanca.

El primer equipo en llegar fue uno compuesto por miembros del Frente Amplio, encabezados por Beatriz Sánchez y Miguel Crispi. Ya a las 08:30 estaban poniendo la solicitud en la oficina de partes de La Moneda.

Tras eso, pasadas las 10:30 un segundo grupo llegó a lo mismo. A través de un documento Karol Cariola (PC), Marisela Santibáñez (PRO) y Daniella Cicardini (PS) acusaron "graves errores que importan un actuar negligente del Gobierno y que profundizan la responsabilidad política" de Chadwick. Por eso pidieron su renuncia.

2- Piñera interrumpió gira en el sur

El reloj avanzaba y pasado el mediodía el Presidente Sebastián Piñera aterrizó en la Región de Magallanes para participar de un homenaje al Ejército a propósito del aniversario número 40 del Conflicto del Canal del Beagle.

En tierras que ya consiguieron la paz hace muchos años, el Mandatario de todas formas sintió que la batalla estaba en Santiago. Por eso interrumpió actividades en Tierra del Fuego que tenía para el miércoles y regresó.

"Él vuelve a la capital para reanudar su gira el fin de semana, porque quiere estar presente para liderar actividades de su agenda", indicó al respecto la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

3- Chadwick niega renunciar y acusa "polarización"

Era casi cerca de las 16:00 cuando Chadwick decidió romper el silencio. "No, no he pensado en renunciar, porque mi compromiso con el Presidente de la República es, hasta cuando él me indique, seguir colaborando", dijo categóricamente.

Con el objetivo de defenderse, dijo además que "yo tengo mi consciencia absolutamente tranquila".

"Actué con responsabilidad. Esperé el documento que exigí y este documento que me fue enviado por el Alto Mando de Carabineros y que estaba remitido por el propio general Victtoriano, es el que da cuenta de los hechos que nosotros pusimos en conocimiento de la Fiscalía y que se demostró que era un engaño", indicó, con el objetivo de acallar las críticas.

4- Piden acusación constitucional

Ya para la tarde la diputada Emilia Nuyado (PS), quien encabezó la interperalción a Chadwick, insistió en la acusación constitucional.

"La oposición debe estar a la altura de lo que pide el pueblo mapuche y la comunidad, debe estar fuera de su cargo", indicó. Estas palabras se dan en el marco de la posición de la DC, que tiene reparos a la hora de votar por la acusación, lo cual incluso fue agradecido por Chadwick.

Cabe mencionar que más temprano el diputado Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara también pidió llamar a Chadwick.

“La respuesta del ministro, señalando que justo hubo una interferencia ha sido puesta en duda y queremos que nos explique y que entregue sus argumentos en esta comisión”, señaló Flores.