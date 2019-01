CES 2019: Estos robots pretenden terminar con la soledad del ser humano

Wall-E, Robocop, C-3PO y Bumblebee, son algunos de los robots más populares gracias a la magia del cine. La afición de los humanos por crear, y perfeccionar, estos sistemas electromecánicos que simulan el comportamiento de las personas no se detiene, y en el CES 2019 varias empresas se animaron a presentar sus robots.

La empresa japonesa Groove X, presentó a su robot llamado "Lovot". El pequeño y tierno aparato, aspira convertirse en un nuevo compañero para los humanos y combatir el problema de la soledad.

El robot reconoce voces y comportamientos de su dueño gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Su utilidad para otra tareas es nula y sólo pretender dar compañía al usuario.

La empresa coreana también aprovecho el CES 2019 para presentar toda una línea de robots que tiene como principal objetivo ayudar a las personas en actividades cotidianas dentro del hogar.

En ese sentido, Samsung apunta a masificar estos pequeños amigos que podrían ser una alternativa para cuidar a una población que cada vez se pone más vieja.

Alguna de las tareas que pueden cumplir los "Samsung Bot" son asistencia para tomar medicamentos, terapia musical para controlar estrés y la ansiedad, revisar los signos vitales de los usuarios y recibir pagos electrónicos, entre otros.

Introducing revolutionary Samsung Bot Care at #CES2019. Using #AI and unique sensors, Samsung #BotCare can help keep you and your loved ones healthy by tracking vitals and sleep patterns, regulating medicine intake, recommending exercise routines and so much more. #SamsungCES2019 pic.twitter.com/mlCH6dcnjg

— Samsung US Newsroom (@SamsungNewsUS) January 7, 2019