Temen nueva crisis como en Quintero: registraron evacuaciones masivas en Talcahuano por hedor sin origen conocido

Miedo a tener el mismo escenario medioambiental que en Quintero. Eso es lo que hay en Talcahuano, en la Región del Biobío, donde este jueves se tuvo que evacuar masivamente a la ciudad a causa de un olor a gas que, hasta el momento, no tiene un origen bien claro.

El hecho se dio pasado el mediodía cuando en el centro de esta ciudad puerto comenzó a sentir un hedor potente a un gas no identificado.

“La gente indicó que sentían olor a gas y se trataron de varias alertas que nos dieron de forma simultánea, a través del teléfono”, indicó Paolo Fregonara, comandante de Bomberos de Talcahuano al diario La Estrella de Concepción.

Conexión con Quintero

Esto revivió los temores de una nueva crisis en el medio ambiente sobre todo luego de los antecedentes conocidos durante los últimos meses, cuando se aseguró que el origen de las intoxicaciones en Quintero podrían tener un vínculo con el trasvasije de petróleo iraní, en una operación que se realizó en agosto cerca del puerto de Talcahuano.

En esa oportunidad, según indicaron los fiscales que ven el caso, una nave fue hasta dependencias de Enap en Talcahuano donde se hizo el tratamiento del crudo, mientras que otra fue a Quintero y allá se dejó al aire libre. Tras ambas operaciones, ambas ciudades tuvieron episodios de contaminación.

Tanto así que Talcahuano hubo un fuerte olor que obligó a la evacuación de un centro comercial y una clínica, todo durante los primeros días de agosto. Semanas después se registraron episodios de intoxicación en Quintero, los cuales fueron en aumento con el paso de los días.

Piden investigar a fondo

Ese escenario es el que recordó el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, quien en conversación con el medio regional pidió no dejar el episodio vivido ayer.

"Hacemos el llamado a que este hecho sea investigado. Son condiciones muy parecidas respecto a lo pasado en el Mall Plaza Trébol que generó una evacuación masiva y que hoy en día está está en vinculación con la situación acaecida en Quinteros”, sostuvo Campos.

En esa línea, indicó que el origen de este nuevo episodio sigue en la incógnita. “No se logró comprobar la presencia de gas, pero, sin embargo, el fuerte olor a gas que se percibió determinó la evacuación del Cesfam y SAR San Vicente, así como el jardín infantil en Monte Redondo. Eso nos hace presagiar que hubo una columna o nube con este hedor que desplazó por Talcahuano desde el sur hacia el norte y determinó este operativo que afectó al centro”, precisó el alcalde.

“Hasta ahora los equipos no indican que no hubo fuga de gas. En comunicación con la Armada se indicó que no habría trasvase de petróleo u otro combustible en el puerto, aparentemente. El equipo de sereno de salud está en terreno conjuntamente con la Onemi para determinar la naturaleza de estos hechos y darle tranquilidad a la comunidad”, aseguró por su parte el gobernador de la Provincia de Concepción, Robert Contreras.