El Transantiago Argentino: nuevo sistema de transporte en Mendoza obliga a poner policías en las micros para evitar protestas

Las cosas para el sistema de transporte de Mendoza, MendoTran, están saliendo parecido a lo que nos ocurrió con el Transantiago, sólo con una excepción, este jueves y viernes cada micro ha tenido que circular con un policía para evitar protestas.

Desde el día uno MendoTran, que comenzaba con tarifa gratuita, ha tenido problemas en su implementación: los buses no estaban pintados como se había informado, aumentó la tarifa de 11 a 18 pesos argentinos (de 201 a 329 pesos chilenos) los paraderos no estaban actualizados y el plan de información no se cumplió.

Como resultado se desencadenó un caos vial el 2 de enero, los usuarios confundidos preguntando a choferes sobre los recorridos y como funciona el sistema.

AHORA en #Mendoza. Concentración masiva de la ciudadanía contra el #MendoTran y el aumento del boleto. Lxs mendocinxs queremos transporte público digno y accesible para todxs. pic.twitter.com/wC1h2O3sGj — Ruben Cuello (@HRubenCuello) January 8, 2019

Decenas de mendocinos iracundos salieron a las calles a protestar en contra de MendoTran, ira que en algunas ocasiones se tradujo en buses destrozados.

Para evitar nuevos ataques y para proteger la integridad de los choferes el jueves, día en que se comenzó a cobrar la tarifa, los buses iniciaron a circular con policías a bordo.

El balance del jueves dio como resultado dos personas detenidas por delitos menores.