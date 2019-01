Atención futuros profesores: 4.079 estudiantes de primer año se han matriculado en carreras pedagógicas sin acreditación

A pocos días que las instituciones de educación superior den a conocer los resultados de las postulaciones hechas por 154.486 jóvenes. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) reveló que seis universidades que imparten carreras de pedagogía no cumplen los requisitos obligatorios.

El presidente de la CNA, Alfonso Muga, informó hoy que existen universidades que no cuentan con los requisitos de calidad establecidas por la ley de Desarrollo Profesional Docente (20.903). Esta señala que tanto la carrera como la institución que la imparta debe estar acreditada. Para esto se dictó un plazo máximo de tres años, que vence el 1 de abril de 2019.

Las universidades que se encuentran en esta situación son la Universidad Bolivariana, Gabriela Mistral, La República, Los Leones, Pedro de Valdivia, y SEK. Entre las seis presentan un total de 13 mil 109 matriculados en carreras de pedagogía, de los cuales 4 mil 79 son estudiantes de primer año.

¿Qué consecuencia hay para los estudiantes y las universidades sin acreditación?

Los estudiantes que decidan ingresar a una carrera que no esté acreditada, sí podrían ser beneficiados con becas y créditos entregados por el Estado. Por el contrario, en caso de ser la institución la que no lo esté , esto imposibilita que jóvenes reciban aportes económicos para financiar su educación.

"La Gabriela Mistral es una institución que no está acreditada, porque la Comisión Nacional de Acreditación no la acreditó" señaló Muga respecto a la única de las seis universidades que ha realizado el proceso para comprobar si poseen la calidad para operar, pero que no cumplió los estándares de calidad.

El presidente de la CNA indicó que el resto sólo ha realizado consultas. Por lo que aconsejó que estas universidades no reciban estudiantes nuevos y se preocupen de mantener una situación de calidad con los estudiantes que ya cursan las carreras. Además sugiere seguir realizando autoevaluaciones, aunque no cumplan con la fecha para poder acreditarse.