Arrestan al medio hermano de Meghan Markle y su drama familiar continúa

El 2019 parece no solo ser el año en el que Meghan Markle se convertirá en madre, sino que además, empieza con sus dramas familiares que se han venido acumulando a lo largo del 2018 y que en 2019 ya tienen un nuevo detonante, el arresto de su medio hermano, Thomas Markle.

Un informe del portal web TMZ, reveló que este viernes 11 de enero, ue arrestado Thomas Markle, el medio hermano de Meghan, la duquesa de Sussex. El hombre de 52 años de edad, tiene conexión directa con Markle, al ser hijo del primer matrimonio de su padre. El reporte indica que Thomas fue arrestado por conducir bajo la influencia del licor por la Policía Estatal de Oregón a las 01:33 AM para luego ser puesto bajo custodia.

El reporte ilustra que al hombre se le realizó una prueba de sobriedad en el campo y sobrepasó mucho más del límite legal, esto se ogró determinar en una prueba de aliento. El siguiente paso que dio la policia fue llevarlo al centro de sobriedad de Grants Pass, donde posteriormente le confiscaron su automóvil. Se conoce de manera extraoficial que ni Meghan ni él tiene una relación establece al momento.

