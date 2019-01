"Echo de menos a Camiroaga": El trap homenaje al Halcón de Chicureo que promete ser el hit de las fogatas de verano

La televisión chilena es criticable por donde se le mire. La repetición de capítulos de programas, la rutina de los matinales y los programa de farándula no son del gusto de todos. Pero si alguien se dedicó a criticar este modelo fue un grupo de artistas de la música urbana que unidos construyeron un dúo. Una crítica a la televisión y un homenaje a Felipe Camiroaga. Todo esto en forma de un género que ha tomado vuelo estos últimos años: el trap.

Camiroaga falleció en el recordado y trágico accidente del Casa 212 en estrellado el 02 de septiembre de 2011. Y desde entonces no se le han dejado de hacer homenajes. El cariño de los chilenos puede notarse en la figura de sus manos en Estación Central que siempre tiene flores y mensajes para el conductor.

Esta vez fue el turno MC Agricultor, que subió a través de su canal de Youtube el videoclip del tema. El beat es de “Doble Ache Beats x Arere Bits”. La letra en tanto pertenece a Oscar Thiers. El nombre del tema es “High Fly”, que significa “vuela alto”.

Trap de Camiroaga

“Echo de menos a Camiroaga, lo echo de menos cada mañana”. Así parte este trap cuyo protagonista en el video clip se presenta en tonos oscuros y efectos nostálgicos.

Al protagonista no le saben “igual el té ni tampoco las tostadas” sin el rostro televisivo. Así a lo largo del tema critica a los actuales rostros de la tv.

“No me simpatiza el Lucho Jara . Su ego da una vuelta a la manzana”, lanza el trap.

“Nunca conecté con Jorge Hevia, nunca sentí química con Julio Videla. Tampoco Alfredo Lamadrid ni mucho menos el Rafa Araneda”, continúa. “No me banco a Viñuela ni tampoco a Lucho Jara”.

“Los otros matinales los encuentros deshonestos, por culpa de Salfate y todos sus inventos. Lanzaron a un asiático por entretenimiento, el show del Bombo Fica lo repiten todo el tiempo”.

¿Será que sigue vivo y nos mira desde el cielo?

Sin duda una de las frases más emotivas de la canción se refiere al destino del animador. “¿Será que sigue vivo y nos mira desde el cielo? El Halcón de Chicureo, Luciano Bello”.

“Siempre lo recuerdo y me pongo a llorar sobre todo cuando escucho “Ángel para un final”.

Si bien puede parecer una broma por su letra, la descripción del video deja clara la intención. “Un Trap que escribí para un gigante, el Halcón de Chicureo. Estuvo guardado mucho tiempo pero es hora de decirle al mundo cuánto lo extrañamos. Le puse la lírica para que la aprendamos y la cantemos en fogatas, si desean”.