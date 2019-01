Marca de afeitadoras llama a rasurar la "masculinidad tóxica" en un comercial que genera polémica en redes

Muchos han interpretado la publicidad como un ataque contra los hombres, no comprenden por qué la empresa que factura 6 mil 600 millones de dólares anuales ha "alienado" a su base, y llaman a un boicot de la legendaria marca, famosa por sus hojas de afeitar y productos de cuidado personal.

Pero otros -incluida la Cancillería de Islandia- defienden el "valiente" aviso, y aseguran que las grandes marcas tienen una responsabilidad social.

En una declaración difundida en su sitio web, Gillette, propiedad de Procter & Gamble, afirma que tras la ola de denuncias de agresión y acoso sexual que ha sacudido a Estados Unidos y ha tenido ecos en otras partes del mundo, muchos hombres se sienten atrapados "entre el pasado y una nueva era de masculinidad".

"Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que estamos promoviendo versiones positivas, alcanzables, inclusivas y saludables de lo que significa ser hombre", dijo la compañía.

Pero en las redes sociales, llueven las críticas.

"Es bueno ver que la campaña 'los hombres son horribles' de Gillette tiene ecos en los medios tradicionales y el entretenimiento de Hollywood. Yo, por mi lado, nunca volveré a usar sus productos", tuiteó el actor James Woods.

So nice to see @Gillette jumping on the “men are horrible” campaign permeating mainstream media and Hollywood entertainment. I for one will never use your product again. https://t.co/uZf7v4sFKm

— James Woods (@RealJamesWoods) January 14, 2019