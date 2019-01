Venezuela: 281 presos políticos mantiene el sistema represor de Maduro

No es un secreto que en Venezuela haya presos políticos. Y que incluso muchos de estos son torturados por diversas fuerzas de seguridad que sirven al Gobierno de Nicolás Maduro.

El coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), Marco Antonio Ponce, considera que en Venezuela existe una reiterada violación de Derechos Humanos por parte de las autoridades del país durante las protestas antigubernamentales y dijo que en la nación hay un “sistema de represión”.

Por su parte, las autoridades venezolanas, en reiteradas ocasiones han rechazado denuncias de torturas formuladas por diversas organizaciones y han asegurado que en el país hay respeto pleno de los derechos humanos.

Sin embargo, un 15% de los detenidos por motivos políticos en Venezuela denunciaron haber sufrido torturas o maltratos, según denunció la Organización no Gubernamental (ONG) Foro Penal en un informe hecho junto a Human Rights Watch (HRW).

De acuerdo al informe, desde 2014, hay documentados “más de 380 casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores del gobierno o personas que las autoridades perciben como tales, incluidos al menos 31 casos de tortura en Venezuela”.

Más de 12 mil 800 personas han sido detenidas desde 2014 en el marco de las manifestaciones contra el gobierno, según datos del Foro Penal. Estas cifras incluyen a transeúntes, manifestantes y personas que fueron sacadas de sus hogares sin la correspondiente orden judicial.

Alfredo Romero, abogado venezolano y directo de la Organización no Gubernamental (ONG) Foro Penal, publicó este domingo nuevas cifras respecto a los presos políticos en el país, la cual abarca 281 afectados.

En esta lista -entre mujeres y hombres- figuran 72 militares y 209 civiles.

#13Ene Luego de algunas nuevas encarcelaciones esta semana son 281 #PresosPolíticos en #Venezuela según lista actualizada enviada a @Almagro_OEA2015 y @UNHumanRights para au verificación /// According to @foropenal updated list there are 281 #PoliticalPrisoners in #Venezuela pic.twitter.com/FSf7OYIadH

— Alfredo Romero (@alfredoromero) January 14, 2019