Encuentran pelo de Julen y logran la primera confirmación que "el niño está ahí": podría ser rescatado en 48 horas

Este miércoles se cumplen cuatro días desde el momento que Julen se cayó al pozo de más de 100 metros de profundidad y de apenas 25 centímetros de diámetro en la localidad española de Totalán.

Y recién esta jornada lograron confirmar por primera vez de forma científica que el menor se encuentra al interior del pozo luego que lograran recuperar pelo, el cual tras los exámenes de ADN se determinó que correspondían al niño.

"Se encontró un poco de pelo en el túnel y las pruebas que se realizaron por parte de la Guardia Civil certifican que es del niño. Nos da una cierta certeza de que el niño está ahí, en ese pozo", explicó en Cadena Ser el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Publimetro Chile Empresa que trabajó en localizar a los 33 mineros se une a equipo para sacar a niño del pozo en España Más de 100 profesionales trabajan arduamente para encontrar con vida al pequeño Julen.

De esta forma se puso fin a todas las dudas que desestimaban que el pequeño se encontrara en dicho lugar considerando lo profundo y estrecho del mencionado agujero, el cual fue realizado para inspeccionar el agua.

En tanto la delegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, estimó en un plazo de 24 a 48 horas el tiempo que faltaría para poder rescatar al menor. Esto fue recalcado por el propio Rodríguez Gómez de Celis, quien señaló que "si tenemos suerte" en dos días se podría obtener resultados positivos.

¿Cómo cayó el menor?

Por su parte José Rosello, el padre de Julen, dio a conocer cómo fue que el menor cayó al mencionado pozo tras una entrevista a Diario Sur.

"El crío estaba a cuatro o cinco metros. Yo fui a coger un par de troncos y el niño echó a correr", afirmó el hombre.

"Sé que soy un buen padre. He vivido para mis hijos, me he buscado la vida para comprarles sus 'hobbies', como las equipaciones de fútbol, buena ropita… Es algo que yo no he tenido, por eso quería que ellos vivieran mejor", afirmó.

Publimetro Chile "No están haciendo una puta mierda": los furiosos y sentidos descargos del padre de niño de 2 años atrapado en pozo de 100 metros de profundidad "Muchos tuiteos de apoyo, pero medios ninguno", se lamentó el hombre.

Sobre las críticas que ha expresado, Rosello aseguró que estas jamás fueron dirigidas hacia la Guardia Civil, manifestando que "estoy viendo un poco de luz y están avanzando".

Además resaltó que su fallecido hijo de 3 años, el cual sufrió el 2017 una muerte súbita, le está dando fuerzas para mantenerse en pie. "Tenemos un ángel que va a ayudar a que mi hijo salga vivo de ahí lo antes posible", remató.