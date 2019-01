La estrategia contra Venezuela que se estaría fraguando en Brasil: Bolsonaro recibe a opositores críticos de Maduro

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió hoy jueves a hacer “todo lo posible para que la democracia sea restablecida” en Venezuela, ante líderes de la oposición de ese país que pidieron que el diputado Juan Guaidó sea reconocido como “presidente legítimo temporal”.

O presidente @JairBolsonaro recebeu nesta tarde o venezuelano Miguel Ángel Martín, presidente do Tribunal Supremo de Justiça no exílio. Confira os destaques do dia: pic.twitter.com/fcJbqPlLlO

— Planalto (@planalto) January 17, 2019