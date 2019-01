Línea 3 del Metro: interponen demanda para cerrar estación Universidad de Chile

Aún siguen habiendo piedras en el camino de la apertura de la Línea 3 del Metro De Santiago. Y es que a pesar de que el miércoles pasado el Gobierno descartó retrasar la apertura de metro por fallas en las pruebas, ahora hay otro obstáculo.

Se trata de una demanda que corre sobre una estación de la Línea 3. Y no una estación común, sino que funcionará como combinación entre la nueva Línea y la Línea 1.

La empresa contratista que está encargada de la construcción se llama “Ferrovial”. Esta está en disputa con “Proinser”, quien presentó una demanda civil. El problema es que existen retrasos en algunos pagos de parte de Ferrovial, según consigna Biobío.

El objetivo de la demanda civil sería la paralización de las obras. “En la medida que el perito informe que es necesario prorrogar el plazo de la paralización, se va a tener que paralizar. Por lo tanto si tienen pensado abrir el martes, y el tribunal considera la paralización, no se va abrir”, explicó a la radio Carlos Gutiérrez, abogado de Proinser.

“A mí lo que me interesa es resolver un problema y si para resolver el problema es necesario paralizar la obra o suspender la inauguración, lo voy a hacer. No es mi intención, pero tengo que defender los intereses de mi cliente”, añadió.

Respuesta de Metro

La Línea 3 del Metro de Santiago será beneficiosa para la capital. Sobre todo para los vecinos de la zona norte, que se ahorrarán más de 200 horas anuales en viajes. “Esto es más que una jornada laboral completa mensual”, dijo el directivo de tren subterráneo, Jorge De Grange.

Al ver peligrar su fecha de apertura este 22 de enero, tranquilizaron a través de un comunicado.

“Los trabajos de esa empresa subcontratista ya finalizaron, por lo cual ya no se encuentran ejecutando obras al interior de la estación”, aclararon. Sin embargo Metro facilitará “el acceso al interior de la estaciónUniversidad de Chile de Línea 3 al representante del tribunal correspondiente, en el momento en que se presente en la estación, con el fin de colaborar con el proceso judicial en curso”.

Otros problemas

Vecinos de La Reina también habían hecho reclamos. Aseguraban que en sus hogares se sentían vibraciones que no estarían dispuestos a aceptar.

Hicieron un par de intervenciones y mostraron su descontento a través de los medios de comunicación. Sin embargo Metro les respondió que cumplían con las normativas.

“Es normal asociado a la tecnología de construcción y al proceso. Nosotros cumplimos la normativa internacional, al igual que con el ruido. Es lo mismo: las vibraciones y el ruido son ondas y se define el estándar por decibles”, aseguró el presidente de Metro a Cooperativa.

“Metro adoptó la norma internacional y la está cumpliendo. No obstante, nosotros entendemos que algunos vecinos, en particular, perciban esta vibración que antes no percibían y eso les puede provocar alguna incomodidad”, finalizó.