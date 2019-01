Condenan a autores de secuestro, mutilación y torturas en Los Lagos: las penas son bajísimas

Samuel, Sergio y Bernardo son los nombres de las víctimas. Los tres amigos se encontraban bebiendo en una plazoleta de Río Negro, Región de Los Lagos.

Tres sujetos llegaron y dispararon contra los jóvenes. Sergio y Samuel huyeron. Sin embargo, Bernardo no alcanzó a huir.

María Inayado, Jacqueline Yáñez y Rodrigo Gallardo eran los agresores. O más conocidos como la “Flaca Ampuero”, “la rucia” y “el gato”, respectivamente.

Era marzo del 2017 y de ahí en adelante no han sido nada más que malos momentos.

Sobre todo luego de que supieran la condena a los culpables del trauma. Tan sólo 5 años, 15 y 20 años.

La tortura

Le llevaron a una casa contra su voluntad. Pero Bernardo no era el único torturado. En el lugar también un acompañante, ex pareja de una de las agresoras, habría recibido las mismas torturas. Se trataría de una ex pareja de una de las agresoras.

En el lugar el hombre recibió un hachazo. Este venía de la mano de Cristián Bahamondez. El ataque iba directo a matarlo y así el destino hubiese sido muy distinto. Sin embargo y en medio de la tragedia, Bernardo se pudo defender. Evitó la muerte pero esto le costó un importante corte en el brazo.

En ese momento la “Flaca Ampuero” y “la rucia” quisieron arreglarlo. A punta de hijo, aguja y gritos a Bernardo suturaron la herida. Esto según la narración de Leila Chaín, la fiscal.

Luego de eso al hombre lo habrían dejado dormir. No tardaron mucho en despertarlo con un fierrazo en la cabeza y una patada en la boca. Por si fuera poco, con unas tijeras le cortaron los lóbulos de las orejas.

Todo mientras le insistían en que lo matarían.

En mano del Ministerio Público se encuentran los macabros videos, según consigna radio Biobío. En ello se ve a los victimarios del acto celebrar las torturas.

De acuerdo con el fallo, Bernardo “fue humillado, insultado y obligado a realizar diversas acciones contra su voluntad, con la sola intención de divertir a sus captores”.

¿Cómo los pillaron?

Durante la tarde los tres sociópatas salieron a buscar una tercera víctima. Pero pasaron pocas cuadras cuando fueron interceptados por Carabineros.

Ahí los efectivos se encontraron con la escena terrible.

Según Poder Judicial, María Eugenia Inayado (la Flaca Ampuero) y Rodrigo Gallardo (el Gato) se llevarán cinco años de presidio. Bahamondez por su parte será encarcelado por 15 años.

“La rucia” fue quien se llevó más tiempo. Jacqueline Yáñez fue sentenciada a 20 años.