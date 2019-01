¿Ejercer soberanía en frontera con Bolivia y Perú? Piñera anuncia "plan de repoblamiento" como estrategia

Fue este jueves en su gira por el Norte Grande que el Presidente Sebastián Piñera anunció un "plan de repoblamiento" para la Región de Arica y Parinacota, y muy especialmente en el área en que nuestro país comparte fronteras con Bolivia en Perú. Ello pues las grandes extensiones de tierra sin que sean habitadas fueron calificadas como "un error estratégico" por parte del Mandatario.

Así lo indicó Piñera en su discurso, donde señaló que "vamos a presentar el Plan de Arica y Parinacota, pero quiero decir que a nivel presidencial estamos desarrollando un programa de desarrollo, que está especialmente diseñado para lograr un repoblamiento de la Provincia de Parinacota".

Oportunidades

"La Provincia de Parinacota tiene importancia crucial, porque es limítrofe, porque tiene amplia frontera con Perú, pero además porque tiene sin duda una situación económica muy desmejorada", precisó el Jefe de Estado.

En ese sentido, agregó que "no es que no tenga oportunidades, es que esas oportunidades no las hemos sabido aprovechar. Y eso ha significado, por ejemplo, que no estamos explotando en plenitud la ganadería camélida, la agricultura con identidad, el turismo sustentable, el sector de energías renovables para hacer de Parinacota una región o una provincia que tenga una economía autosustentable".

Estrategia

Según Piñera, el plan debe tener urgencia pues ve el despoblamiento de la zona como una cuestión que juega en contra para la soberanía nacional.

"Ustedes saben que Parinacota es una provincia llena de oportunidades, extraordinariamente hermosa, con una historia maravillosa, pero que se está despoblando, y no ocurre lo mismo con las regiones fronterizas de Perú y Bolivia. Y ése es un error estratégico que Chile no puede seguir cometiendo"

¿Fechas para el plan? El Mandatario se autoimpuso hasta marzo para presentar en qué consistirá este plan.