"Travis Strikes Again: No More Heroes": un título para Switch que no te dejará indiferente

Una sorpresa inesperada y decenas de horas de entretención. Eso es en resumen "Travis Strikes Again: No More Heroes" para Nintendo Switch. Se trata de un juego entretenido, liviano, fácil de jugar, con una historia que te atrapa, una buena resolución, un arte de dibujo diferente y mucha acción.

Desarrollado por Grasshopper Manufacture, la desarrolladora creada por Goichi Suda, más conocido como Suda51, este exclusivo de Switch salió hace poco, pero en unos días logró llamar nuestra atención.

Su historia

Nintendo

El juego se sitúa varios años después de "No More Heroes 2: Desperate Struggle", título de Wii que salió el 2010. Si, ya han pasado 9 años. Travis, nuestro adorado otaku asesino vive en una caravana en el sur de América junto a su gata Jeane. Pasan todo el día jugando videojuegos.

¡Vida soñada! Pero recordemos: es un juego de acción. Todo vendrá de la mano de un "Bad". Se trata de "Bad Man", quien es el padre de "Bad Girl", la antigua enemiga de Travis. ¿Adivinas? Viene a vengar su muerte.

Pero la acción detrás de esa venganza llega a nosotros a través de lo que más nos gusta: los videojuegos. Los dos son absorbidos por la Death Drive Mk II, una consola legendaria que funciona con misteriosos objetos: las Death Balls.

Muy al estilo "Dragon Ball" se dice que si las reunes se te concederán deseos. Pues bien, habrá que unir fuerzas con "Bad Man" y superar las etapas de la mítica consola.

Los videojuegos

Lo entretenido de este título es que cada uno de los juegos que debes ir superando tiene mecánicas distintas. Y no aburre. El recurso de "mini videojuegos" dentro de un videojuego suele ser exitoso: esta no es la excepción. Eso si, el juego presenta una historia lineal. Tu sólo sigue adelante. ¡Ojo! Te encontrarás con jefes intermedios.

A medida que vayamos derrotando enemigos, iremos adquiriendo más y más puntos. Esto nos permitirá subir de nivel a nuestros personajes: ganarás vida y poder. Un clásico. Es que si lo analizamos en rangos generales, "Travis Strikes Again: No More Heroes" es un juego de mecánica sencilla, pero es eso mismo lo que lo hace adictivo y entretenido.

Para quienes no gozan de grandes espacios de tiempos para jugar, este es el juego ideal. Puedes ir avanzando de a poco y sentirás que avanzas bastante. Esa satisfacción es clave a la hora de querer permanecer en un juego hasta el final.

Nintendo

Aprovechando al máximo la Switch

Si bien, la consola insignia de Nintendo tiene mucho más por entregar, con este juego hemos podido comprobar que es una increíble plataforma para traer nuevamente a la vida historias como esta. Los gráficos, en comparación a sus antecesores, lucen increíbles. Es que Travis no podría haber regresado de mejor manera.

El juego corre espectacular, tanto en modo portátil como conectado a pantalla. Eso si, la gráfica en modo portátil no se acerca a las que logra conectado a la pantalla. Recomendación: por favor deslúmbrate con lo maravilloso que luce así. Con una banda sonora genial, combates apasionantes, las opciones de personalización y sus escenarios, este juego destaca entre los lanzamientos que nos acompañarán en el verano. Y seamos sinceros: no le tenía tanta fe. Pero en resumen: me sorprendió.