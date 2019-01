¿Fue o no fue terremoto? Director de Sismología aclara la duda que se tomó las redes sociales tras fuerte sismo de 6,7 en Región de Coquimbo

"No digan sismo, fue terremoto", "¿Por qué no se habla de terremoto" o "se sintió muy fuerte, creo que no fue sismo sino que un terremoto". Comentarios de este tipo se tomaron las redes sociales durante las últimas horas tras el sismo de 6,7 que se percibió la noche del sábado en la Región de Coquimbo.

En ese sentido, la pregunta que se tomó Twitter fue si el temblor de mayor intensidad ¿fue o no un terremoto?, considerando además que en la escala de Mercalli el movimiento telúrico alcanzó los VIII grados.

Al respecto, el director del Centro Sismológico Nacional Sergio Barrientos aclaró la interrogante en conversación con 24 Horas. En ese punto, precisó que "técnicamente, todos los movimientos son terremotos".

"Acá en Chile, como se mueve tanto, se ha intentado diferenciar los sismos", detalló el experto, agregando que "en general se denomina terremoto al movimiento que genera un daño extenso y en varias localidades, que suelen ocurrir cuando la magnitud es de 7 o superior".

"Ese es el caso (del temblor de anoche), ya que tengo entendido que hubo daños y rodados", afirmó.

¿Evento nuevo o réplica del terremoto del 2015?

Barrientos señaló además que el sismo de 6,7 se trataría de un hecho aparte y no una réplica del terremoto de 8,4 que sacudió a la mencionada región el 16 de septiembre del 2015.

"La geometría de la falla que conocemos ahora es distinta a la del 2015. Aparentemente, es una zona tensionada de manera distinta", explicó.

Finalmente, se refirió a las más de 60 réplicas que ha dejado el movimiento telúrico, apuntando que éstas seguirán "pero con una intensidad cada vez menor, al menos ese es el escenario más probable".