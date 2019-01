"Tú tienes que saber más allá quién está detrás de todo esto": El intenso dialogó entre un mayor general y soldados parte del alzamiento militar

Un intenso intercambio tuvieron un mayor general con su pelotón en medio del intento de alzamiento militar de la Guardia Nacional de Venezuela que aconteció este lunes en el país petrolero.

En el video, subido por la cuenta de Twitter de Soldados de Franela, se ve al mayor intentando entender las razones que motivaron la movilización a la vez que intenta convencerlos

"Hemos conversado entre nosotros mismos situaciones que tenemos y que no nos escuchan los comandantes. Mira ese comandante Belardi es un bandido, es un bandido y nos va a echar plomo, trabajamos con él, sabemos quien es él", explicó uno de los soldados al general.

De la misma manera, este soldado le explica que su mamá está "muriéndose de cáncer y no consigue medicina. Aquí hay muchos compañeros en situaciones peores y hablan con el comandante para que me ayude y nos dan la espalda".

"Entonces le vamos a mandar un mensaje a toda Venezuela de que nosotros también estamos padeciendo lo mismo que está padeciendo todo el pueblo de Venezuela", agrega.

En un tono conciliador, el mayor le explica que comparte su punto de vista que "uno tiene que estar pendiente del subalterno".

"Toda la guardia nacional que está acá y los que están afuera también nos están apoyando. En los otros destacamentos, en los otros comandos de zona también nos están apoyando y hay otros en redes sociales", retoma la palabra otro de los soldados en la conversación.

Aquí es cuando el mayor general, continuando con el discurso que ha llevado el chavismo, le explica a los soldados: "Tú tienes que saber más allá quién está detrás de todo esto. ¿No has escuchado los pronunciamientos de Estados Unidos y toda esa vaina, no te dice nada a ti? El financiamiento y todo eso".

"Como va a ser posible, en octubre perdí a mi bebé de cuatro meses por esta situación, a raíz de eso perdí mi bebé de cuatro mecesitos, mi mayor general, mañana cumpliría siete meses mi hija", explica otro de los miembros de la Guarida Nacional.

El mismo oficial agrega que "desde diciembre no cobro yo un sueldo (…) No tengo una casa para vivir con mis muchachos, porque tengo tres muchachos mi mayor general. Entonces ni un rancho yo puedo hacer, no puedo comprar sin hacer gestiones. Tengo siete años aquí en la Guardia y no tengo un rancho donde poner a mis chicos a mi esposa, me da pena decirlo pero tengo que decirlo".

"Ustedes no solo tienen que ver con una situación particular. Pareciera que no estás analizando lo que está pasando. Toda la posición que tienen esos países en contra de Venezuela, porque lo que quieren es nuestros recursos. Nuestra posición geográfica, nuestros recursos naturales", continúa el mayor.

El general agrega que con este comportamiento " estás es apoyando a todos esos que promovieron a la guarimba". "Tú sabes que anoche estaba reunido Guaidó y todo su grupo de gente para llevar a cabo una serie de estrategias contra del país", sentencia.

Al final del video se le escucha diciendo que va a tomar nota de todos sus problemas y les indica que "el criterio que tenemos que tener todos, los que están afuera y los que están adentro, es que estamos jugando con vidas, con vidas con seres humanos que también requieren para si un futuro".

