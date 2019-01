Casas, museo y hasta Intendencia: Presidente Piñera visitó Región de Coquimbo y comprometió $2 mil millones para reconstrucción

Eran las 17:18 y la temperatura no superaba los 20° C, cuando el Presidente Sebastián Piñera llegó a La Serena. El cielo estaba nublado, algo anormal para el verano en la Región de Coquimbo: y es que nada ha sido como siempre tras el movimiento 6,7° C del sábado pasado.

El Gobierno cifró en 263 las viviendas afectadas por el evento. A eso se suman lugares patrimoniales como el Museo Regional Gabriel González Videla e includo, la Intendencia de la Región.

"El terremoto llegó fuerte altiro" declaró a Publimetro Marcela Narváez (54), una de las vecinas de Villa Dominante de Coquimbo y que fue visitada por el Mandatario.

AGENCIA UNO

Fueron tres viviendas las que revisó para luego trasladarse hasta el Museo Regional Gabriel González Videla, que también sufrió los embates del movimiento. No hubo obras, eso sí, que se destruyeron aunque a juicio del Jefe de Estado, "sin duda hubo un daño al Patrimonio".

De hecho, otra estructura que también sufrió daños fue la Intendencia de Coquimbo: allí uno de sus muros internos cayó. Pero pese a esto, el Mandatario desisitió declarar Zona de Catastrofe, pues a su juicio, existen planes para reconstruir estas áreas.

"A toda la gente que ha sido daminificada (…) Les quiero decir: los recursos van a estar y de forma oportuna, porque vamos a enfrentar los desafíos con urgencia".

De hecho, comprometió $2 mil millones para la reconstrucción tanto de viviendas como de estructuras de patrimonio histórico.

Asimismo, hizo un llamado a reactivar la actividad en la zona, visitando tanto La Serena como Coquimbo en lo que queda del verano.

"Queremos proteger la temporada turística" sentenció Piñera.

"Es importante que esté el Presidente aquí para ver 'in situ' los daños", indicó a Publimetro el alcalde de La Serena, Roberto Jacob Jure (Prsd).

Sobre la negativa del Mandatario de declarar Zona de Catástrofe, aseguró que "esa herramienta es la que tenemos los alcaldes para agilizar recursos. Ahora, son ellos los que deciden y ya dijeron que los recursos están compremetidos", finalizó.