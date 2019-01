Comienza el Foro Económico Mundial en Davos

Líderes mundiales, jefes de las compañías más grandes del mundo y celebridades se reunen en una pequeña ciudad suiza de Davos para el Foro Económico Mundial anual (WEF).

Los asistentes de este año incluyen al magnate empresarial estadounidense Bill Gates; al inversionista y filántropo húngaro-estadounidense George Soros; la CEO de Uber, Dara Khosrowshahi; el CEO de Goldman Sachs, David Salomon; así como a los primeros ministros de Japón, Shinzo Abe, y de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern; el príncipe William de Reino Unido; la canciller alemana Angela Merkel, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

"Entre los cerca de 3 mil participantes, provenientes de todo el mundo y de todas las esferas de influencia, están empresas, gobierno, sociedad civil, academia, arte, cultura, y medios de comunicación", declaró el WEF en su sitio web oficial.

Este año, el grupo sin fines de lucro, cuya misión, dice, es mejorar el estado del mundo, discutirá el tema denominado "Globalización 4.0: Formando una arquitectura global en la era de la Cuarta Revolución Industrial".

Según el WEF, existen dos grandes tendencias. “Uno: este es un momento difícil para la cooperación global, debido a la frustración legítima por el fracaso de la globalización para elevar constantemente los niveles de vida, que se extiende al populismo y al nacionalismo. Y dos: una nueva ola de cambios nos está golpeando en la forma de la revolución digital de alta tecnología"

Adrienne Sörbom, del Centro de Investigación Organizacional de Estocolmo, explicó a Metro que la tecnología y el cambio climático se convertirían en los principales temas tratados en Davos:

"El Foro Económico Mundial es un gran pitcher de temas contemporáneos. Uno de sus temas centrales es la tecnología, que el WEF generalmente aborda como conductor y el salvador de la humanidad. Sin embargo, desde hace algunos años, el WEF considera a la tecnología como una amenaza que el mundo necesita abordar. Esto es la cuarta revolución tecnológica. El cambio climático es otro tema que ha estado subiendo en las agendas durante algunos años ", dijo.

Añadió: “El WEF no es una sociedad secreta. Se abre al mundo. Pero el evento está aislado y en segmentado. Las cosas más interesantes y presumiblemente las más importantes no serán reportadas por ningún medio. En primer lugar, porque a los miembros de la prensa solo se les permite cubrir una pequeña parte del evento. En segundo lugar, porque la mayor parte del evento se compone de reuniones privadas, que no se encuentran en la agenda formal ".

P&R

¿Qué esperar de Davos?

– El foro ve su misión como "mejorar el estado del mundo". Críticos como [el autor estadounidense] Anand Giridharadas han argumentado que el foro es "una reunión familiar para las personas que rompieron el mundo". Sea lo que sea lo que uno quiera creer, el foro es un importante barómetro político y una oportunidad para aprender cómo el uno por ciento piensa sobre el resto del mundo.

¿En qué se centrará el Foro Económico Mundial de este año?

– Los delegados de Davos se centran en una amplia gama de temas sociales y económicos, como la pobreza, el cambio climático, las enfermedades crónicas y la desigualdad. Este año, el enfoque principal será sobre las consecuencias de la globalización y la tecnología para el trabajo, el aumento del populismo, las cuestiones de género (el movimiento #metoo) y Brexit.

Markus Giesler, profesor asociado de mercadotecnia en la Schulich School of Business, con sede en Canadá, Universidad de York / Foto: Cortesía

Como ciudadanos, debemos ser conscientes de que todo lo que esté en la agenda de Davos influirá en nuestra vida cotidiana y en nuestras elecciones en el futuro, desde modelos de seguros de salud y rastreadores de ejercicios hasta bombillas de bajo consumo y productos hipotecarios.

Donald Trump y Emmanuel Macron no estarán allí.

– El foro reúne a directores generales, empresarios de tecnología, celebridades y multimillonarios, pero también a altos responsables políticos y alrededor de 60 jefes de estado. Theresa May tampoco se presentará este año debido al Brexit. Esta ausencia dice mucho sobre nuestro clima político actual. El mundo se está alejando de las plataformas multilaterales de resolución de problemas y regresando a iniciativas más enfocadas a nivel nacional.

¿Qué significa la Globalización 4.0?

– Las últimas tres olas de la globalización han producido no solo ganadores, sino muchos perdedores. La globalización 4.0 es un intento de dar forma a una nueva arquitectura global que aún se caracteriza por el mercado libre, pero se centra más en los "no tienen" y, por lo tanto, crea una mayor inclusión social, económica y social.