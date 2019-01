Diputados de oposición ingresaron el proyecto de "Ley Machuca" al Congreso

Los diputados de los partidos de oposición que integran la comisión de Educación ingresaron al Congreso la "Ley Machuca", que hace extensivo los principios del sistema de acceso a todo el sistema educativo mediante la incorporación de un 30% de estudiantes que provengan de hogares pertenecientes a los seis deciles de menores ingresos.

El proyecto también establece un mínimo de tres colegios priorizados por los apoderados en el proceso de postulación que regula el Sistema de Admisión Escolar y señala que el criterio de prioridad en las listas de admisión deberá integrar a los postulantes que pertenecen al mismo núcleo familiar, que compartan un mismo hogar, que postulen o se encuentren matriculados en el mismo establecimiento.

Al respecto, la presidenta de la comisión de Educación, diputada Cristina Girardi (PPD), señaló que "nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto que está presentando el Ejecutivo de incorporar el tema de la admisión a través de la entrevista y además el de las notas".

"No es lo mismo decir nota que mérito y, por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con la base del proyecto del gobierno. Esa no es la línea correcta para generar y equiparar la cancha, como se ha dicho, en materia de educación", agregó la parlamentaria.

En tanto, Camila Rojas (IND), indicó que "cuando hablamos del sistema educacional nos parece que no puede haber vetos ni restricciones. Esta es una medida puntual que podría significar un cambio concreto en la vida de muchas y muchos niños".

"Esperamos que este 2019 sí pueda tratarse de cómo salir de una educación injusta, para lo que reconstruir la educación pública es fundamental", complementó Rojas.

Por su parte, Camila Vallejo (PC) afirmó que "nos estamos haciendo cargo de avanzar en el sistema de admisión que existe actualmente, pero también ampliar la exigencia de inclusión a aquellos colegios particulares pagados que no tienen ningún tipo de exigencia en esa línea".

"La 'Ley Machuca Liberal' (propuesta de Evópoli) lo que pretende es entregarle plata del Estado a los más ricos mediante subvención, incorporar recursos del Estado a instituciones que cobran mucho más de un millón de pesos por concepto de matrícula. No es necesario", añadió la diputada, criticando la contrapropuesta hecha por Evópoli.

"Acá no estamos fomentando segregación ni lucro ni copago, todo lo contrario. Y lo que creemos es que donde están los más ricos, ellos van a tener que subsidiar solidariamente los estudios de estos jóvenes", concluyó Vallejo.

Finalmente, el diputado Mario Venegas (DC) sentenció que "si es sincero lo planteado por la ministra y por quienes defienden el proyecto de que quieren integración escolar de verdad, entonces hagámoslo también en los colegios particulares pagados, démosle la oportunidad a los muchachos capaces de que se integren y eso es lo que hay detrás de este proyecto"

"¿Queremos o no integración social?, esa es la pregunta. Queremos ayudar a la cohesión social, porque esta segregación no resiste es inmoral, es poco ético y, en consecuencia, veamos el proyecto discutámoslo de verdad. Es nuestro llamado", finalizó Venegas.