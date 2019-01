Asamblea Nacional confirma llamado a protestar contra el "usurpador" Maduro: segunda noche de protestas en Caracas

Otra noche corrida de protestas experimentan las principales ciudades de Venezuela, en especial las barriadas populares de la capital Caracas, en vísperas de la conmemoración del 61 aniversario del restablecimiento de la democracia en ese país caribeño.

En las populosas comunas de Catia, El Valle, La Candelaria, Antemano y Caricuao, manifestantes han desafiado a los grupos de operaciones especiales de la Guardia Nacional, instalando barricadas. Gritan la consigna más escuchada, tanto en las cales, como en las redes sociales: "no quiero bono, no quiero CLAP (sistema de control de alimentos), yo lo que quiero es que se vaya Nicolás".

La efeméride de éste miércoles no es menor. Marcos Pérez Jiménez (1914 – 2001) fue un militar venezolano que la madrugada del 23 de enero de 1958, partió desde el aeródromo de La Carlota en Caracas, para desatar una celebración que generaciones de venezolanos han atesorado por décadas.

Hoy, en medio de una severa crisis económica, política e institucional, Nicolás Maduro intenta sortear las presiones de la calle, de la comunidad internacional y de la Asamblea Nacional, presidida por el diputado Juan Guaidó.

Esta tarde, en extensa cadena nacional de radio, el presidente Maduro llamó a sus seguidores a defender la "soberanía nacional", frente a los "dictámenes injerencistas" del vice presidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien este martes reconoció en la Asamblea Nacional, al único órgano constitucionalmente legítimo en el malogrado país caribeño.

En entrevista con el periodista César Miguel Rondón, el diputado Julio Borges aseguró que "Maduro tiene dos formas de salir del poder: por las buenas o por las malas. El preside un gobierno que está caído"

Mientras se mantiene el ambiente de protestas, el presidente de la AN, Juan Guaidó llamó a no caer en la violencia. "Desde la @AsambleaVe no caeremos en esta agenda de violencia del usurpador. ¡Nosotros tenemos una ruta clara, pacífica, y legítima gracias al el pueblo de Venezuela y nuestra Constitución".